Токаев подписал ряд законов
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал несколько законов, касающихся экстрадиции осужденных, правовой помощи по уголовным делам, а также упрощения порядка разрешения трудовых споров и конфликтов. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.
Как сообщает Акорда, глава государства подписал:
- Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам упрощения порядка разрешения трудовых споров и конфликтов";
- Закон РК "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Французской Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам";
- Закон РК "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания".
Закон, упрощающий порядок разрешения трудовых споров и конфликтов
Как сообщается на официальном сайте сената парламента РК, этот закон был разработан для упрощения организации переговоров, усиления института согласительных комиссий, трудового арбитража и роли профессиональных союзов в решении трудовых споров.
Ожидается, что вносимые поправки в Трудовой кодекс РК и Закон РК "О профессиональных союзах" позволят помочь в предоставлении работникам права проведения однократной часовой предупредительной забастовки в период рассмотрения коллективного трудового спора трудовым арбитражем, а также усилении роли профессиональных союзов в решении коллективных трудовых споров.
Договор между Казахстаном и Францией
В соответствии с положениями договора, текст которого опубликован на сайте ИПС "Адилет", стороны обязуются оказывать друг другу максимально широкую взаимную правовую помощь в любых процедурах, касающихся уголовных правонарушений, пресечение которых в момент обращения за взаимной помощью подпадает под юрисдикцию судебных органов и органов, осуществляющих функции уголовного преследования, запрашивающей стороны.
Взаимная правовая помощь также предоставляется:
- по гражданским искам в уголовных делах до тех пор, пока судебное учреждение по уголовным делам не вынесло окончательного решения по уголовному делу;
- для уведомления о судебных сообщениях, касающихся исполнения наказания или меры пресечения, взыскания штрафа или оплаты судебных издержек.
Настоящий договор не применяется:
- к исполнению решений об аресте лиц и экстрадиции;
- к исполнению уголовных приговоров, кроме исполнения мер конфискации;
- к военным правонарушениям, не являющимся общеуголовными правонарушениями.
Договор между Казахстаном и Узбекистаном
В соответствии с положениями данного договора стороны обязуются сотрудничать в максимальной степени в вопросах передачи осужденных.
Стороны по запросу друг друга могут передавать осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы за совершение преступлений на территории стороны вынесения приговора и имеющих гражданство другой стороны, для отбывания наказания в стороне исполнения приговора.
При этом, согласно договору, сторона вынесения приговора должна гарантировать, что осужденный либо его законный представитель добровольно дают согласие на передачу с полным осознанием ее правовых последствий и подтверждают это в заявлении о согласии на передачу.
Осужденный может подать заявление о своей передаче на том языке, которым владеет
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2009560-tokaev-podpisal-ryad-zakonov/