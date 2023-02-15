Токаев подписал ряд законов

Касым-Жомарт Токаев. Фото: официальный Telegram-канал "Борт N1"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал несколько законов, касающихся экстрадиции осужденных, правовой помощи по уголовным делам, а также упрощения порядка разрешения трудовых споров и конфликтов. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Как сообщает Акорда, глава государства подписал:

Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам упрощения порядка разрешения трудовых споров и конфликтов";

Закон РК "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Французской Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам";

Закон РК "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания".

Закон, упрощающий порядок разрешения трудовых споров и конфликтов

Как сообщается на официальном сайте сената парламента РК, этот закон был разработан для упрощения организации переговоров, усиления института согласительных комиссий, трудового арбитража и роли профессиональных союзов в решении трудовых споров.

Ожидается, что вносимые поправки в Трудовой кодекс РК и Закон РК "О профессиональных союзах" позволят помочь в предоставлении работникам права проведения однократной часовой предупредительной забастовки в период рассмотрения коллективного трудового спора трудовым арбитражем, а также усилении роли профессиональных союзов в решении коллективных трудовых споров.

Договор между Казахстаном и Францией

В соответствии с положениями договора, текст которого опубликован на сайте ИПС "Адилет", стороны обязуются оказывать друг другу максимально широкую взаимную правовую помощь в любых процедурах, касающихся уголовных правонарушений, пресечение которых в момент обращения за взаимной помощью подпадает под юрисдикцию судебных органов и органов, осуществляющих функции уголовного преследования, запрашивающей стороны.

Взаимная правовая помощь также предоставляется:

по гражданским искам в уголовных делах до тех пор, пока судебное учреждение по уголовным делам не вынесло окончательного решения по уголовному делу;

для уведомления о судебных сообщениях, касающихся исполнения наказания или меры пресечения, взыскания штрафа или оплаты судебных издержек.

Настоящий договор не применяется:

к исполнению решений об аресте лиц и экстрадиции;

к исполнению уголовных приговоров, кроме исполнения мер конфискации;

к военным правонарушениям, не являющимся общеуголовными правонарушениями.

Договор между Казахстаном и Узбекистаном

В соответствии с положениями данного договора стороны обязуются сотрудничать в максимальной степени в вопросах передачи осужденных.

Стороны по запросу друг друга могут передавать осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы за совершение преступлений на территории стороны вынесения приговора и имеющих гражданство другой стороны, для отбывания наказания в стороне исполнения приговора.

При этом, согласно договору, сторона вынесения приговора должна гарантировать, что осужденный либо его законный представитель добровольно дают согласие на передачу с полным осознанием ее правовых последствий и подтверждают это в заявлении о согласии на передачу.

Осужденный может подать заявление о своей передаче на том языке, которым владеет

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2009560-tokaev-podpisal-ryad-zakonov/