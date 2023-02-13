Зульфия Сулейменова доложила Токаеву о подготовке к паводковому периоду

Касым-Жомарт Токаев и Зульфия Сулейменова. Фото: akorda.kz

Глава государства принял министра экологии и природных ресурсов Зульфию Сулейменову. Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о гидрометеорологической ситуации в стране и подготовке к паводковому периоду, передает официальный сайт президента РК.

Касым-Жомарту Токаеву сообщили о мерах по обеспечению безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений в паводковый период. В этих целях ведомством в ближайшее время запланированы выездные проверки в области Абай и Восточно-Казахстанской области.

Всего на территории республики насчитывается 1806 подпорных гидротехнических сооружений. На начало этого года обследовано 1322 объекта, 471 из них требует ремонта и модернизации.

Кроме того, президент заслушал отчет об усилении борьбы с браконьерством и незаконной вырубкой лесов. На сегодняшний день министерством прорабатывается вопрос развития лесоводства для реализации задач, поставленных главой государства.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев указал на важность совместной работы центральных и местных исполнительных органов по подготовке к весеннему половодью. Он также отметил необходимость завершения паспортизации и инвентаризации всех гидротехнических сооружений до конца текущего года.

Напомним, в начале года Касым-Жомарт Токаев назначил Зульфию Сулейменову министром экологии и природных ресурсов страны. До этого она занимала пост вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов.

Ранее в этом месяце из-за обильных осадков в Кентау и Туркестане, а также в Байдибекском, Ордабасинском и Сауранском районах подтопило дворовые территории и улицы.

Позже на место происшествия прибыл глава МЧС Юрий Ильин. Он отметил, что ситуация находится на особом контроле. Функционируют республиканский и областной оперативные штабы, действует "горячая линия".

Также в МЧС обратились к жителям Жетысуской, Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областей в связи с возможными подтоплениями.

Между тем казахстанские синоптики рассказали о том, в каких регионах могут быть паводки в ближайший месяц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2009216-tokaev-prinyal-zulfiyu-suleymenovu/