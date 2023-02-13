Пожизненное содержание будут получать судьи Конституционного суда после выхода на пенсию

Тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Согласно постановлению правительства судьи Конституционного суда смогут получать пожизненное ежемесячное содержание после выхода на пенсию. Такие нормы содержатся в специальных правилах выплаты. Текст постановления и правил размещен в Эталонном контрольном банке НПА РК.

Правительство утвердило правила, согласно которым судьи Конституционного суда будут получать ежемесячное содержание после выхода на пенсию, если их полномочия были прекращены в связи с истечением установленного Конституцией срока пребывания в должности.

Эти правила были разработаны в соответствии с пунктом 8 статьи 14 Конституционного закона РК "О Конституционном Суде Республики Казахстан".

Так, судья Конституционного суда, достигший пенсионного возраста, должен будет подать в уполномоченный орган заявление о назначении ежемесячного пожизненного содержания.

Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления выносит заключение о назначении с указанием размера ежемесячного пожизненного содержания на день подачи заявления либо отказе в назначении ежемесячного пожизненного содержания.

При этом подчеркивается, что такое содержание исключает одновременное получение государственной базовой пенсионной выплаты и (или) пенсионных выплат по возрасту, и (или) пенсионных выплат за выслугу лет.

Постановление правительства вступит в силу 22 февраля 2023 года – по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Добавим, что Конституционный Суд РК обеспечивает верховенство Конституции Республики Казахстан на всей территории Республики Казахстан. Об этом сообщается на официальном сайте судебного органа.

При осуществлении своих полномочий Конституционный суд самостоятелен и независим от граждан, организаций, государственных органов, должностных лиц, руководствуется Конституцией Республики Казахстан и Конституционным законом "О Конституционном Суде Республики Казахстан", воздерживается от установления, исследования и проверки иных вопросов во всех случаях, когда это входит в компетенцию судов или других государственных органов.

Конституционный cуд РК был избран Верховным советом страны 2 июля 1992 года и осуществлял конституционный контроль по октябрь 1995 года, говорится на официальном сайте КС РК.

После этого в феврале 1996 года был сформирован Конституционный совет, просуществовавший до 2022 года.

Возвращение Конституционного суда в Казахстан

В марте прошлого года Токаев на совместном заседании палат парламента поручил создать в Казахстане Конституционный суд. Он заявил, что данный орган позволит обеспечить баланс, а также усилить защиту конституционных прав граждан.

В ноябре Токаев публично подписал ряд законов, принятых по итогам состоявшегося в июне референдума. В одном из них говорится, что с 1 января 2023 года в Казахстане начинает функционировать Конституционный суд.

Главой данного органа назначили Эльвиру Азимову, ранее занимавшую пост уполномоченного по правам человека в стране. В новую должность она вступила с 1 января 2023 года.

Кроме того, в конце декабря депутаты мажилиса избрали трех судей Конституционного суда, одним из которых стал экс-министр юстиции Канат Мусин. Позже трех судей избрали и в сенате. Еще четырех судей назначил Токаев.

2 января 2023 года президент Казахстана подписал указ о деятельности Конституционного суда. Через несколько дней глава государства провел встречу с судьями КС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2009152-pozhiznennoe-soderzhanie-budut-poluchat-sudi-konstitutsionnogo-suda-posle-vyhoda-na-pensiyu/