Сколько казахстанцев претендуют на кресла депутатов мажилиса и маслихатов

Заседание мажилиса. Иллюстративное фото: t.me/mazhilis_kz

Заместитель председателя ЦИК Константин Петров на заседании ведомства рассказал, сколько кандидатов в депутаты мажилиса и маслихатов выдвинули политические партии страны, передает корреспондент NUR.KZ.

Константин Петров сообщил, что к участию в выборах депутатов мажилиса и маслихатов допущены все 7 политических партий.

"Для участия в выборах в мажилис все семь партий представили в ЦИК свои списки, в которые включены 283 кандидата. Все съезды проходили публично, информация о списках размещена на сайте каждой политической партии и находится в общем доступе.

От Народной партии Казахстана - 52 кандидата, партия "Акжол" – 54, Общенациональная социал-демократическая партия – 19, от партии зеленых "Байтак" – 18 кандидатов, от НДПП "Ауыл" – 25 кандидатов, от партии Respublica – 25 кандидатов, от партии Amanat – 90 кандидатов. Данные предоставлены в порядке, в котором поступили документы от партий в ЦИК", - сообщил он.

Отмечается, что в настоящее время Центризбиркомом направлены запросы в уполномоченные госорганы на установление соответствия лиц, включенных в партийные списки, требованиям Конституции и конституционного закона "О выборах в РК". Вопрос регистрации каждого партийного списка будет рассмотрен на отдельном заседании по мере поступления ответов соответствующих госорганов.

"Нами образовано 29 мажоритарных одномандатных территориальных избирательных округов. По состоянию на вечер 8 февраля, когда закрылось выдвижение, всего было выдвинуто 609 кандидатов. Из них 79 кандидатов от 7 политических партий, 5 кандидатов от четырех общественных объединений, 525 – самовыдвиженцы", - заявил Петров.

По маслихатам статистика выглядит следующим образом: всего в 223 маслихатах имеется 3 415 мандатов:

668 - в 20 областных маслихатах, маслихатах городов республиканского значения и столицы;

617 – в городских маслихатах;

2 130 – в районных маслихатах.

"Шесть политических партий выдвинули в той или иной степени партийные списки во всех 20 регионах, за исключением партии ОСДП.

В разрезе регионов статистика выглядит так: партия "Акжол" – 200 кандидатов во всех регионах, Amanat – 699 кандидатов в 20 регионах, "Ауыл" - 136 кандидатов во всех регионах, "Байтак" - 93 кандидата в 19 регионах, ОСДП кандидатур в партийные списки не выдвигала, Народная партия Казахстана – 182 кандидата по 20 регионам, партия Respublica – 161 кандидат по 20 регионам.

В разрезе одномандатных округов статистика выглядит следующим образом: всего выдвинулось 1720 кандидатов на выборы депутатов областного маслихата, на выборы кандидатов городского и районных маслихатов – 10 124 кандидата.

То есть сейчас у нас почти 12 тысяч выдвинулось на уровне маслихатов всех регионов", – резюмировал спикер.

Напомним, выборы и в мажилис, и в маслихаты пройдут в один день - 19 марта.

Ранее в Минфине сообщали, что на проведение выборов депутатов мажилиса и маслихатов всех уровней потратят 33,4 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2008780-525-samovydvizhentsy-kto-pretenduet-na-kresla-deputatov-mazhilisa-i-maslihatov/