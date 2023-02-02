ЦИК: Если кандидат наберет менее 5% на выборах, то взнос в размере миллиона тенге не возвращается

Денежные купюры. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Член Центральной избирательной комиссии Сабила Мустафина на брифинге в ведомстве рассказала, в каких случаях возвращается кандидатский взнос, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Сабилы Мустафиной, кандидатские взносы возвращаются лишь в трех случаях.

"Кандидатские взносы возвращаются, если кандидат избран депутатом. Если кандидат или политическая партия набрали не менее 5% голосов от числа участвующих в голосовании избирателей.

К сожалению, но это тоже прописывается, в случае смерти кандидата или единственного кандидата, включенного в партийный список политической партии", - отметила она.

Во всех остальных случаях, по ее словам, избирательный взнос обращается в доход госбюджета, то есть в республиканский бюджет.

Ранее член ЦИК РК Шавхат Утемисов сообщил, что политические партии должны будут внести за каждого включенного в списки кандидатов в депутаты мажилиса и маслихатов соответствующий избирательный взнос.

Он сообщил, что политические партии, выдвинувшие партийные списки кандидатов в депутаты мажилиса, вносят из средств политической партии на счет ЦИК РК избирательный взнос в размере 15 минимальных заработных плат или 1 млн 50 тысяч тенге за каждое лицо, включенное в партийные списки.

"Одномандатники" вносят взнос в том же размере.

Политические партии, выдвинувшие партийные списки кандидатов в депутаты маслихатов, вносят из своих средств в акиматы на местах избирательный взнос в пятикратном размере МЗП или 350 тысяч тенге за каждое лицо, включенное в партийные списки.

Напомним, выборы и в мажилис, и в маслихаты всех уровней пройдут в один день - 19 марта.

Ранее стало известно, что ЦИК допустила к участию в выборах в мажилис следующие политические партии:

Партию Amanat;

Демократическую партию Казахстана "Ак жол"; ️

Народно-демократическую патриотическую партию "Ауыл"; ️

Общенациональную социал-демократическую партию; ️

Народную партию Казахстана; ️

Казахстанскую партию зеленых "Байтак"; ️

Партию Respublica.

При этом зеленую партию "Байтак" официально зарегистрировали в конце ноября 2022 года, а о регистрации в Минюсте партии "Respublica" сообщили 18 января.

Сегодня стало известно, что новые партии будут участвовать в выборах депутатов маслихатов во всех регионах. Ранее сообщалось, что их допустили к выборам в маслихаты только в ряде областей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2007765-vybory-v-mazhilis-v-tsik-obyasnili-v-kakih-sluchayah-vozvraschaetsya-kandidatskiy-vznos/