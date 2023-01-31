Токаев проведет совещание по вопросам развития Астаны

Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сегодня под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоится совещание по вопросам развития столицы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

"В мероприятии примут участие руководство Администрации президента, члены правительства и руководители центральных государственных органов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что основными докладчиками выступят аким города Астаны Женис Касымбек, а также заместители премьер-министра Роман Скляр и Алтай Кульгинов.

Добавим, что 27 января президент принял акима Астаны Жениса Касымбека. Об этом сообщалось на официальном сайте Акорды.

Тогда аким столицы представил информацию о социально-экономическом развитии города в 2022 году, а также о планах на текущий год.

Отмечалось, что по поручению президента в городе ведется системная работа по строительству социальных объектов, развитию жилых массивов, завершению долгостроев, привлечению частных инвестиций, поддержке малого и среднего бизнеса.

Кроме того, Женис Касымбек отчитался о реализации нацпроекта "Комфортная школа". В рамках проекта ведется проектирование 25 школ нового формата на 100 тысяч ученических мест, их строительство начнется в этом году.

Также Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе строительства станции питьевой воды (НФС-3), теплоэлектроцентрали, газовых тепловых станций. К примеру, мощность НФС-3 составит более 100 тысяч кубометров воды в сутки, газовая тепловая станция "Туран" позволит отапливать до 8 млн квадратных метров жилья. Объекты жизнеобеспечения планируется сдать в эксплуатацию в 2023 году.

В завершение встречи президент дал ряд поручений по дальнейшему развитию социальной и инженерной инфраструктуры Астаны, благоустройству и озеленению города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2007471-tokaev-provedet-soveschanie-po-voprosam-razvitiya-astany/