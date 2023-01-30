Токаеву доложили об итогах деятельности Высшего судебного совета

Касым-Жомарт Токаев и Денис Шипп. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем Высшего судебного совета Денисом Шиппом. Главу государства проинформировали об итогах деятельности совета за 2022 год, сообщается на официальном сайте Акорды.

Глава государства принял председателя Высшего судебного совета Дениса Шиппа

Президент был проинформирован об итогах деятельности Высшего судебного совета за 2022 год, состоянии судейского корпуса страны и реализации его поручений.

Председатель Высшего судебного совета сообщил, что благодаря принятым мерам по обновлению судейского корпуса число лиц, рекомендованных к назначению судьями в прошлом году, превысило число судей, покинувших судебную систему.

Во исполнение поручения Касым-Жомарта Токаева по привлечению в судебную систему узких специалистов впервые был проведен конкурс для юристов в отдельных отраслях права, которые сразу могут стать судьями областного суда, минуя районный уровень.

Президенту было доложено о планах по институциональному укреплению совета и передаче в его компетенцию всех кадровых вопросов судов, а также по совершенствованию института дисциплинарной ответственности судей. Наряду с этим будет продолжена работа по совершенствованию отбора судей, обеспечению его прозрачности и эффективности.

Глава государства дал ряд поручений и отметил необходимость качественной реализации реформ в судебной системе.

К слову, Денис Шипп занимает пост председателя Высшего судебного совета с июня 2021 года.

Напомним, что в январе 2022 года Касым-Жомарт Токаев сообщил, что судебную систему Казахстана ожидают реформы. Также президент заявил, что значительно усиливается статус Высшего судебного совета, призванный играть определяющую роль при подборе судей.

В мае прошлого года глава государства анонсировал масштабные реформы в судебной системе. Он отметил, что в построении справедливой судебной системы главную роль играет кадровый вопрос.

Недавно состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева и председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева. Президенту рассказали о ходе судебной реформы, нацеленной на повышение качества отправления правосудия.

Согласно закону "О Высшем судебном совете РК", опубликованному на сайте ИПС "Адилет", Высший судебный совет Республики Казахстан - автономное государственное учреждение, создаваемое в целях обеспечения конституционных полномочий президента РК по формированию судов, гарантий независимости судей и их неприкосновенности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2007312-tokaevu-dolozhili-ob-itogah-deyatelnosti-vysshego-sudebnogo-soveta/