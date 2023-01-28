"Таких ситуаций допускать нельзя": Смаилов о жалобах жителей Шымкента на перебои с подачей тепла

Радиатор отопления. Иллюстративное фото: pexels.com

Алихан Смаилов провел совещание по развитию Шымкента. Премьер-министр указал руководству города на имеющиеся проблемы, отметив, что акимату следует уделить первоочередное внимание модернизации инженерной инфраструктуры, об этом сообщается на официальном сайте правительства.

Так, по словам премьера, акимату города следует уделить первоочередное внимание модернизации инженерной инфраструктуры, а именно сетей тепло-, электро-, газо-, водоснабжения.

"Шымкент расположен на юге нашей страны, поэтому низкие температуры здесь редкость. Вместе с тем от жителей города поступают жалобы на перебои с подачей тепла. Например, не так давно многоэтажки в районах "Жана Талап" и "Туран" оставались без отопления. Таких ситуаций акимату допускать нельзя", — подчеркнул премьер-министр.

Глава правительства положительно оценил высокие темпы роста строительства города. В частности, только за последние два года в эксплуатацию было введено свыше 2 млн квадратных метров жилья. При этом, он добавил, что на этом фоне в мегаполисе увеличивается нагрузка на транспортную сеть, что требует значительного повышения качества проводимых ремонтных работ, а также на социальную инфраструктуру, в связи с чем нужно своевременно открывать новые школы, больницы и другие соцобъекты.

"В предстоящие три года в городе планируется построить 54 школы на 68 тыс. мест. Это внесет большой вклад в решение проблемы трехсменного обучения в Шымкенте", — сказал Алихан Смаилов.

Переходя к экономическому блоку вопросов, премьер-министр подчеркнул, что акимату нужно продолжать планомерную работу по диверсификации экономики и импортозамещению. Основной упор при этом нужно делать на обрабатывающий сектор. В этой связи он обозначил важность повышения эффективности и расширения существующих индустриальных зон, а также открытия новых производственных площадок.

"В целом инвестиционный портфель города на 2022-2026 годы включает 283 проекта на сумму 2 трлн тенге. Акимат должен обеспечить запуск текущих проектов в срок и качественную проработку остальных", — указал глава правительства.

Кроме того, Алихан Смаилов отметил необходимость продолжения системной работы по сдерживанию роста цен на социально-значимые продовольственные товары. Это в том числе касается применения доступных рыночных механизмов, деятельности региональной комиссии по выявлению посреднических цепочек и развития аграрного сектора.

Подводя итоги заседания, премьер-министр поручил проработать вопросы обеспечения водой жилого массива "Сайрам", строительства магистрального канализационного коллектора и Дворца школьников в микрорайоне "Туран", увеличения объемов финансирования строительства дорожной инфраструктуры в Шымкенте в целом.

Алихан Смаилов также обозначил необходимость реконструкции тепловых сетей, насосных станций, модернизации котельных и газоснабжения жилого массива "Кайнарбулак".

Напомним, вчера Алихан Смаилов, прибыв с рабочей поездкой в Шымкент, вне запланированной программы в первую очередь ознакомился с состоянием городского аэропорта. Премьера возмутило долгое строительство нового терминала.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2007135-takih-situatsiy-dopuskat-nelzya-smailov-o-zhalobah-zhiteley-shymkenta-na-pereboi-s-podachey-tepla/