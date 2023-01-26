Токаеву доложили о ходе судебной реформы

Касым-Жомарт Токаев и Асламбек Мергалиев. Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева. Главу государства проинформировали о ходе судебной реформы, нацеленной на повышение качества отправления правосудия, сообщает Акорда на официальном сайте.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе судебной реформы, нацеленной на обеспечение верховенства права и повышение качества отправления правосудия.

Как отметил председатель Верховного суда, предложения по реформе разделены на три блока: неотложные меры, законодательные инициативы, долгосрочные задачи.

В рамках неотложных мер запланированы открытие залов судебных заседаний для обязательных оффлайн процессов, а также актуализация нормативных постановлений Верховного суда по наиболее чувствительным сферам.

В числе законодательных инициатив Асламбек Мергалиев назвал введение эффективного судебного контроля на досудебной стадии, сокращение сроков рассмотрения административных дел в сфере госзакупок, налогообложения и деятельности частных судебных исполнителей.

В долгосрочном порядке предусмотрена разработка комплекса законодательных и организационных мер. В настоящее время на рассмотрении парламента находятся два законопроекта, которые направлены на введение выборности председателей судов, исключение инструментов давления силовиков на судей, усиление полномочий Высшего судебного совета и расширение подсудности ювенальных судов.

Кроме того, прорабатываются предложения по реальному обеспечению принципа состязательности в уголовном процессе и механизм привлечения судей к ответственности за грубые нарушения закона.

Глава государства отметил необходимость качественной реализации мероприятий по дальнейшему совершенствованию судебной системы.

Напомним, что Асламбек Мергалиев стал председателем Верховного суда Казахстана в декабре прошлого года. На данном посту он сменил Жакипа Асанова, занимавшего эту должность с 2017 года.

Также мы писали, что в мае 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев анонсировал масштабные реформы в судебной системе.

Согласно закону "О судебной системе и статусе судей", опубликованному на сайте ИПС "Адилет", Верховный суд является высшим судебным органом по гражданским, уголовным и иным делам, подсудным местным и другим судам, осуществляет функции кассационной инстанции по отношению к ним и дает разъяснения по вопросам судебной практики посредством принятия нормативных постановлений.

Полномочия Верховного суда:

рассматривает судебные дела и материалы, отнесенные к его подсудности;

изучает судебную практику и по итогам ее обобщения рассматривает вопросы соблюдения законности при отправлении правосудия судами республики;

принимает нормативные постановления;

осуществляет другие полномочия, предусмотренные законом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2006939-tokaevu-dolozhili-o-hode-sudebnoy-reformy/