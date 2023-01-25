Экс-спикер сената Маулен Ашимбаев ответил на вопрос, кто может возглавить палату

Маулен Ашимбаев. Фото: пресс-служба сената РК

Экс-спикер сената Маулен Ашимбаев в кулуарах Центризбиркома прокомментировал вопрос о том, кто может возглавить верхнюю палату парламента, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались у Маулена Ашимбаева, кто может стать спикером сената.

"Такое решение - это полномочия президента", – заявил он в ответ.

Маулен Ашимбаев напомнил, что в соответствии с законодательством Казахстана кандидатуру спикера предлагает президент. После этого, согласно процедуре, депутаты голосуют.

Отметим, что завтра планируется проведение пленарного заседания сената парламента.

Напомним, что вчера президент Касым-Жомарт Токаев прекратил полномочия ряда депутатов сената, в том числе председателя палаты Маулена Ашимбаева. В этот же день глава государства подписал указы о назначении новых сенаторов, в числе которых Маулен Ашимбаев и Жакип Асанов.

Сегодня назначенным президентом депутатам сената вручили значки и удостоверения.

На прошлой неделе глава государства подписал указ о роспуске мажилиса парламента РК и назначил дату внеочередных выборов депутатов мажилиса.

Согласно информации на официальном сайте, сенат – верхняя палата парламента Казахстана – высшего представительного органа республики, осуществляющего законодательную власть.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2006707-maulen-ashimbaev-otvetil-na-vopros-kto-mozhet-vozglavit-senat/