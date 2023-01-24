ЦИК обратилась к казахстанцам из-за выборов в мажилис
Опубликовано:
Центральная избирательная комиссия Казахстана обратилась к избирателям в связи с предстоящими выборами в мажилис парламента РК, обращение опубликовано на официальном сайте ЦИК.
В ведомстве напомнили, что выборы состоятся 19 марта текущего года.
"Гарантией реализации конституционного права на участие в выборах является включение Вас в список избирателей. Списки составляются местными исполнительными органами (акиматами) на основании постоянной регистрации по месту жительства на территории конкретного участка для голосования. Граждане, не имеющие постоянной регистрации, включаются в списки на основании поданного заявления в акиматы по месту их нахождения", - говорится в сообщении.
В ЦИК напомнили, что каждый гражданин, который не будет иметь возможность прибыть в день голосования на избирательный участок по месту своей регистрации, не позднее чем за тридцать дней до дня голосования или 17 февраля 2023 года, вправе подать заявление в соответствующий акимат и зарегистрироваться на избирательном участке по месту своего фактического нахождения.
При поступлении обращения акимат организует исключение гражданина из списка избирателей по месту регистрации и включение его в список того участка, на котором он будет голосовать.
Воспользоваться данным правом могут:
- граждане, которым известно, что в день голосования они не будут находиться по месту регистрации;
- иногородние студенты, обучающиеся в высших и средних специальных учебных заведениях, проживающие вне общежитий;
- граждане, работающие вахтовым методом.
"Гражданин может быть включен только в один список избирателей с учетом единого общенационального избирательного округа, а также одномандатных территориальных избирательных округов", - отметили в ЦИК.
Проверить включение себя в список избирателей по месту регистрации можно через сайт или Call-центр соответствующего акимата.
С 4 марта 2023 года будет предоставлена возможность проверить данные о себе в списке избирателей на своем участке.
Напомним, на прошлой неделе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о роспуске мажилиса парламента РК и назначил дату внеочередных выборов депутатов мажилиса.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2006589-tsik-obratilas-k-kazahstantsam-iz-za-vyborov-v-mazhilis/