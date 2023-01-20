Сможет ли оскандалившийся депутат Абильдаев вновь баллотироваться в мажилис, ответили в ЦИК

Выборы. Иллюстративное фото: Beáta Angyalosi / EyeEm / Getty Images

На заседании ЦИК РК рассказали, может ли экс-депутат Азамат Абильдаев баллотироваться на предстоящих выборах в мажилис. Ранее его исключили из партии "Ак жол" за высказывание в поддержку войны в Украине, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос подняли журналисты. Они сообщили, что Азамат Абильдаев планирует вновь баллотироваться в депутаты. В связи с этим представители СМИ поинтересовались, будет ли ЦИК рассматривать его кандидатуру.

"На вопросы, будем или не будем регистрировать, ЦИК всегда отвечает одинаково: мы рассматриваем все документы, которые поступают в ЦИК, изучаем их и по ним принимаем решение.

Любой гражданин, который обратится, мы все документы будем изучать, независимо от того, кто это будет. Не имеет значения (что планирует подавать документы не от партии, а как беспартийный – прим. ред.): если он будет обращаться в одномандатный округ, то соответствующая окружная комиссия будет изучать все документы", – сказал зампред ЦИК Константин Петров.

В свою очередь глава Центризбиркома Нурлан Абдиров сообщил, что даже в президентскую кампанию к ним обращались люди, которые, очевидно, не соответствовали требованиям.

"Мы обязательно принимаем людей, если они приходят с документами. Если необходимость есть рассмотреть, мы обязательно рассматриваем. Здесь нет такого, что заранее. Вот сейчас спрашивали про политические партии. О том, что партия зарегистрирована или нет, мы должны документально увидеть. Только с документами работаем в таких случаях", – резюмировал глава ЦИК.

Высказывание Азамата Абильдаева

Напомним, ранее в интервью одному из казахстанских изданий мажилисмен заявил, что поддерживает президента России Владимира Путина и его внешнюю политику, а войну называет "специальной военной операцией". Вчера стало известно, что его исключили из партии "Ақ жол".

Члены нацсовета подчеркнули, что слова Абильдаева, поддержавшего вторжение России в Украину, противоречат позиции партии, а также нарушают партийную и депутатскую этику. В "Ақ жол" подчеркнули, что партия "уважает и поддерживает территориальную независимость и целостность нашей республики и других дружественных государств".

Было принято решение не только исключить его из партии, но и направить в ЦИК письмо о прекращении его депутатского мандата.

Сегодня появилась информация о том, что постановлением ЦИК РК Азамат Абильдаев был лишен полномочий депутата мажилиса.

Выборы в мажилис и маслихаты

Отметим, что вчера, 19 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о роспуске мажилиса парламента РК и назначил внеочередные выборы депутатов мажилиса на 19 марта 2023 года.

Также президент подписал указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней.

Сегодня в ЦИК сообщили, что выборы в мажилис и маслихаты в Казахстане пройдут в один день.

Как сообщил зампред ЦИК Константин Петров, кандидатом в депутаты мажилиса парламента может быть гражданин Республики Казахстан, проживающий на ее территории последние 10 лет, достигший 25 лет. Кандидатом в депутаты маслихата может быть гражданин РК, достигший 20 лет.

Кроме того, ранее в Минфине рассказали, во сколько обойдутся выборы в мажилис и маслихаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2006153-smozhet-li-oskandalivshiysya-deputat-abildaev-vnov-ballotirovatsya-v-mazhilis-otvetili-v-tsik/