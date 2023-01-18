Смаилов – о дорогах в Казахстане: Такое ощущение, что ремонт делается не для людей

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Премьер-Министр Алихан Смаилов в ходе заседания коллегии Министерства индустрии и инфраструктурного развития высказался о качестве дорог в Казахстане, об этом сообщается на официальном сайте правительства.

Глава правительства отметил, что у казахстанцев возникают большие нарекания к качеству автодорог, в том числе к проводимым на них ремонтным работам.

"На отремонтированных участках зачастую вновь появляются проблемы. Смалиов: . Нужно этот вопрос, Марат Каримжанович, держать на особом контроле и выработать комплекс мер, которые позволят эффективно решить эту проблему", – обратился Алихан Смаилов к глава МИИР Карабаеву.

Он добавил, что в этом вопросе большое значение имеют эффективное планирование, внедрение ЕРСМ-контрактов, усиление технического надзора, цифровизация и так далее.

Сообщается, что также на заседании премьер-министр обозначил важность дальнейшей работы по интеграции транспортной системы Казахстана с международными коридорами, что позволит республике укрепить статус одного из ключевых "транзитных хабов" в регионе, а также развитию портов Актау и Курык, созданию логистического хаба на базе СЭЗ "Морпорт Актау", трансформации КТЖ, строительству железных дорог и обновлению подвижного состава.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2005881-smailov-o-dorogah-v-kazahstane-takoe-oschuschenie-chto-remont-delaetsya-ne-dlya-lyudey/