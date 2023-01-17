Куантыров спустился в Анненскую шахту и узнал про условия работы шахтеров в Казахстане

Алибек Куантыров. Фото: primeminister.kz

Глава Министерства национальной экономики РК в кулуарах кабмина рассказал, почему готов поддержать снижение пенсионного возраста для шахтеров, передает корреспондент NUR.KZ.

Алибек Куантыров заявил, что спускался в Анненскую шахту на глубину 300 метров в городе Сатпаев.

"Весьма непростые условия труда и не хватает там воздуха, есть определенный запах, токсичные выбросы есть какие-то. Впечатлил, конечно, масштаб, техника, данная шахта в целом в хорошем состоянии, было бы, конечно, интересно посмотреть именно угольные шахты в городе Шахтинск Карагандинской области. Но я думаю, мы туда в будущем еще спустимся, посмотрим", - добавил министр.

В этой связи журналисты поинтересовались, будет ли он сторонником для изменения пенсионного возраста для шахтеров.

"Думаю, да. Другой вопрос, который поднимался, это как раз и в рамках работы с Министерством труда и социальной защиты по урегулированию возраста трудовой деятельности шахтеров и связанные с этим налоговые вопросы.

Пообщался с шахтерами, услышал различные вопросы, но, в целом, я могу сказать, что зарплата у шахтеров именно данного предприятия, она довольно-таки высокая, средняя составляет более 700 тысяч тенге, некоторые получают и за миллион, но это, конечно, зависит еще от уровня опасности работы", - заявил в ответ Куантыров.

В целом, по его словам, задача его ведомства - развитие моногородов.

"Город Сатпаев является моногородом, и сейчас у нас основная задача - снижать зависимость моногородов от одного градообразующего предприятия. Так как когда тот или иной рудник, месторождение полностью выработано, соответственно, город умирает. Необходимо дифференцировать экономику моногородов.

У нас есть хороший город Сарань в Карагандинской области. Я в прошлом году посещал, там есть отличный пример, производят шины, начинают производить бытовую технику различных брендов, литейное производство есть, то есть город уже отошел от мононаправленности, он показывает другую динамику и такой опыт мы хотим распространить на другие моногорода", - пояснил глава МНЭ.

Напомним, 3 ноября прошлого года в городе Шахтинск Карагандинской области на шахте, принадлежащей АО "АрселорМиттал Темиртау", при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа. Погибли пятеро шахтеров.

Аким Карагандинской области Женис Касымбек сообщил, что компания обязуется выплатить каждой семье 10-летнюю заработную плату этого шахтера. А также дополнительно каждой семье будет приобретена квартира по городу проживания или в Караганде.

В декабре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался на заседании правительства о травматизме и гибели людей на производстве. По его словам, реальной проблемой стал производственный травматизм. За 11 месяцев 2022 года на производстве пострадали 1124 работника, из них 157 погибли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2005653-kuantyrov-spustilsya-v-annenskuyu-shahtu-i-uznal-pro-usloviya-raboty-shahterov-v-kazahstane/