Андрей Лукин избран депутатом сената от Астаны

Андрей Лукин. Фото: senate.parlam.kz

Подведены предварительные результаты голосования на выборах депутата сената парламента от Астаны вместо выбывшего депутата. Наибольшее число голосов набрал Андрей Лукин. Об этом сообщается на официальном сайте Центральной избирательной комиссии РК.

Согласно предварительным данным, предоставленным избирательной комиссией Астаны, общее число выборщиков - 31 человек, число выборщиков, получивших избирательные бюллетени и принявших участие в голосовании - 29.

Голоса распределились следующим образом:

Зейнұлқабден Табиғат - 6

Әбілқайыр Сайранбек Ербатырұлы - 4;

Лукин Андрей Иванович - 19;

Число бюллетеней с отметкой "Против всех" - 0;

"Кандидат в депутаты сената парламента РК, набравший наибольшее число голосов выборщиков - Лукин Андрей Иванович, 65,5%", - отметили в ЦИК.

Напомним, ранее были озвучены предварительные итоги выборов депутатов сената в Казахстане. Отмечалось, что в Астане 62,1% голосов набрала Бибигуль Жексенбай.

Буквально накануне глава государства прекратил полномочия депутата сената парламента Андрея Лукина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2005357-andrey-lukin-izbran-deputatom-senata-ot-astany/