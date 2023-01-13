"Эпоха Назарбаева официально завершена": мажилисмен о принятии закона о Елбасы

Канат Нуров. Фото: Facebook / Канат Ильич Нуров

Депутат мажилиса Канат Нуров опубликова в своем пост, в котором высказался об одобренном сегодня парламентом законопроекте, согласно которому ставится на утрату закон о первом президенте.

Сегодня на совместном заседании палат парламента депутаты приняли сразу в двух чтениях законопроект, согласно которому ставится на утрату закон "О Первом Президенте РК - Елбасы". Теперь документ направлен на подпись главе государства.

Нуров назвал принятие законопроекта историческим решением.

"Только что принял участие в историческом решении совместного заседания мажилиса и сената парламента РК по отмене антиконституционного закона "О первом президенте РК - Елбасы". Эпоха Назарбаева официально завершена.

Не знаю, как другие, но лично я похлопал в такой важный для страны момент. Кантар окончательно и бесповоротно победил. Теперь дело осталось только за тем, чтобы все заказчики и участники госпереворота также понесли ответственность за него, как и его главный организатор.

Верю в то, что это будет сделано рано или поздно в силу не только правовой, но и политической необходимости", - говорится в посте Нурова.

Отметим, в кулуарах парламента новоиспеченный министр юстиции Азамат Ескараев объяснил, какие привилегии сохранит за собой Нурсултан Назарбаев после отмены закона о Елбасы. По словам главы Минюста, для экс-президента сохраняются все гарантии неприкосновенности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2005237-deputat-mazhilisa-epoha-nazarbaeva-ofitsialno-zavershena/