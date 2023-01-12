Пересмотреть УПК, чтобы снизить давление на бизнес в Казахстане, поручил Смаилов

Заседание Совета по экономической политике. Фото: primeminister.kz

Премьер-министр РК провел заседание Совета по экономической политике, на котором поручил выработать дополнительные предложения по улучшению инвестклимата республики. Об этом сообщается на официальном сайте Primeminister.kz.

Министр нацэкономики РК Алибек Куантыров на заседании совета сообщил, что по итогам 2022 года объем инвестиций в основной капитал составил порядка 15 трлн тенге – около 94% от плана.

По его словам, несмотря на то что в настоящее время инвесторы зачастую занимают выжидательную позицию из-за текущей внешнеэкономической конъюнктуры, наблюдается постепенное восстановление инвестиционной активности. При этом отмечается тренд роста прямых иностранных инвестиций в несырьевой сектор республики.

В целях дальнейшего улучшения инвестклимата предлагается реализовать ряд комплексных мер. В частности, сократить сроки согласования госорганами заявок инвесторов на преференции и снизить пороговый объем инвестиций для получения мер господдержки.

Заседание Совета по экономической политике. Фото: primeminister.kz

Премьер-министр поддержал данные подходы, отметив необходимость тщательно проработать перечень приоритетных направлений деятельности, по которым будут предоставляться преференции, и учесть все региональные особенности при утверждении новых правил.

На заседании также обсуждены вопросы совершенствования механизма заключения Соглашения об инвестициях, внедрения инвестиционного рейтинга регионов и разработки отдельного НПА для инвесторов, который позволит активизировать реализацию мер господдержки, предусмотренных в существующих законах и кодексах.

По итогам заседания премьер-министр поручил выработать дополнительные предложения по улучшению инвестклимата республики. При этом он подчеркнул, что основной акцент нужно сделать на мерах в области обеспечения верховенства закона – по снижению давления на бизнес со стороны правоохранительных и контролирующих органов.

Заседание Совета по экономической политике. Фото: primeminister.kz

"Нужно пересмотреть Уголовно-процессуальный кодекс в части того, чтобы убрать лишние основания и необоснованные причины для возбуждения уголовных дел в отношении бизнеса. Министерству юстиции уже дано соответствующее поручение, но эту работу необходимо усилить и подойти к данному вопросу комплексно. Нужно глубже погрузиться в проблематику, с чем реально предприниматели сталкиваются на практике, и выработать эффективные меры, которые дадут быстрые и конкретные результаты", – сказал Алихан Смаилов.

Заседание Совета по экономической политике. Фото: primeminister.kz

Что делают в Казахстане для снижения давления на бизнес?

В мае 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями отечественного бизнеса. Тогда он заявил, что необходимо принять системные меры по снижению репрессивного характера деятельности контролирующих органов.

"За последние пять месяцев прокуроры защитили права около 100 тысяч предпринимателей – это почти столько же, сколько за весь 2021 год. Данные факты означают, что следственные органы настойчиво втягивают бизнес в орбиту уголовного преследования.

Генеральной прокуратуре нужно обеспечить строжайший контроль за недопущением фактов незаконного проведения контрольно-надзорных и особенно следственных действий в отношении субъектов предпринимательства", – подчеркнул тогда президент.

При этом в июле на расширенном заседании правительства Токаев заявил о том, что давление на бизнес в стране продолжается, несмотря на его поручения.

"Необходимо исключить любые перегибы и злоупотребления по отношению к добросовестному бизнесу. А такие факты у нас имеются – на местах то и дело продолжается давление на предпринимателей. Если так будет продолжаться, примем жесткие меры в отношении самих сотрудников правоохранительных органов", – заявил он.

В конце сентября прошлого года в Генпрокуратуре рассказали о том, как снижают давление на бизнес в Казахстане. Генеральный прокурор Берик Асылов отметил, что с начала 2022 года было прекращено свыше 400 уголовных дел, незаконно возбужденных в отношении субъектов бизнеса.

Согласно указанию генпрокурора, запрещено заводить дела:

если у бизнесмена не истекли сроки для обжалования результатов проверок или аудита;

если в основе решения формальное заключение об ущербе, составленное штатным специалистом органа уголовного преследования;

если прибыль подрядчиком получена в результате экономии и нет претензий по качеству выполненных работ.

Кроме того, вместо лишения свободы для бизнеса в Казахстане предложили ввести штрафы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2005056-peresmotret-upk-chtoby-snizit-davlenie-na-biznes-v-kazahstane-poruchil-smailov/