"Мы не сидели сложа руки": Смаилов оценил работу правительства в 2022 году

Алихан Смаилов. Фото: Акорда

Глава кабмина Алихан Смаилов в кулуарах мажилиса прокомментировал вопрос о том, справилось ли правительство со своей работой в 2022 году, передает корреспондент NUR.KZ.

Алихан Смаилов заявил, что прошлый год был сложным во всех смыслах - это и январские события, это и обострение геополитической ситуации в мире, волатильность (финансовый показатель, отражающий то, как сильно меняется цена на актив или товар за короткий промежуток времени – прим. ред.), которую мы видели на сырьевых и фондовых рынках, проблемы с продовольствием и ростом цен.

"Это все прямым образом сказывалось и на нашей экономике. Вместе с тем мы по итогам года сумели обеспечить положительный экономический рост.

Рост нашей экономики по итогам прошлого года составил в реальном выражении 3,1%. Мы получили достаточно высокий рост в строительстве, сельском хозяйстве - свыше 9%, в торговле - 5%, в обрабатывающей промышленности - 3,4%.

Инвестиции в основной капитал у нас выросли на 7,8%, приток прямых иностранных инвестиций по итогам 9 месяцев увеличился на 18%", - заявил он.

Вместе с тем, добавил глава кабмина, основным вызовом были инфляционные процессы.

"Мы не сидели сложа руки, принимали оперативные меры для того, чтобы смягчить инфляционные процессы. В первую очередь мы увеличили объемы оборотного финансирования наших производителей до 100 млрд тенге.

Во всех регионах работают комиссии по анализу цепочек ценообразования с тем, чтобы минимизировать влияние непродуктивных посредников, усилили контроль за 15% торговой маржи на социально-значимые продукты питания, установленные законом. Все это позволило нам несколько смягчить инфляционные процессы.

На этот год мы таргетируем инфляцию в два раза ниже, чем в прошлом году. Таргетируем, чтобы вписаться в коридор 9,5%", - заявил Смаилов.

Из положительных результатов прошлого года он также отметил развитие предпринимательства: по результатам прошлого года доля малого и среднего бизнеса в ВВП выросла до 35,7%. Число субъектов предпринимательства увеличилось на 20% по итогам прошлого года до 1,7 млн субъектов. Занятость в сфере малого и среднего бизнеса выросла на 9,3% до 3,7 млн человек.

Напомним, сегодня премьер-министр Алихан Смаилов на заседании кабмина рассказал, какие задачи стоят перед министрами в 2023 году. Чиновники должны будут сосредоточиться на реализации предвыборной программы президента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2004977-my-ne-sideli-slozha-ruki-smailov-otsenil-rabotu-pravitelstva-v-2022-godu/