Токаев выразил благодарность казахстанцам, работавшим в новогоднюю ночь

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Instagram-аккаунте написал пост, в котором выразил благодарность казахстанцам работавшим в новогоднюю ночь

Он обратился к представителям тех профессий, которые трудятся на благо Казахстана даже в новогоднюю ночь.

"Выражаю благодарность всем нашим медицинским работникам, спасателям, пожарным, полицейским, военнослужащим, сотрудникам коммунальных и других служб, которые работали в новогоднюю ночь, обеспечивали безопасность граждан, заботились об их здоровье, а также поддерживали бесперебойную работу важных объектов.

Хочу пожелать вам крепкого здоровья, успехов и благополучия" - написал глава государства на странице в Instagram.

Напомним, за несколько минут до наступления нового года глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с новогодним обращением к казахстанцам. Президент пожелал всем крепкого здоровья и успехов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2003901-tokaev-vyrazil-blagodarnost-kazahstantsam-rabotavshim-v-novogodnyuyu-noch/