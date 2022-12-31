Путин, Лукашенко, Папа Римский Франциск: кто поздравил Токаева по случаю Нового года
Опубликовано:
На имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева поступают поздравления с наступающим Новым 2023 годом от глав зарубежных государств и международных организаций, сообщается на официальном сайте Акорды.
Касым-Жомарта Токаева поздравили:
- президент России Владимир Путин;
- председатель КНР Си Цзиньпин;
- президент Кыргызстана Садыр Жапаров;
- президент Таджикистана Эмомали Рахмон;
- президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов;
- президент Азербайджана Ильхам Алиев;
- президент Армении Ваагн Хачатурян и премьер-министр Никол Пашинян;
- президент Беларуси Александр Лукашенко;
- Папа Римский Франциск;
- президент Вьетнама Нгуен Суан Фук;
- президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер;
- президент Италии Серджо Матарелла;
- президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух;
- президент Республики Корея Юн Сок Ель;
- премьер-министр Индии Нарендра Моди;
- премьер-министр Японии Фумио Кишида;
- генерал-губернатор Новой Зеландии Синди Киро.
Также президент Казахстана получил телеграммы от экс-глав государств и правительств, видных государственных деятелей зарубежных стран, глав крупных иностранных компаний, финансовых институтов, дипломатических миссий и других официальных лиц.
В поздравительных посланиях отмечены актуальные аспекты и приоритеты развития сотрудничества на двустороннем и многостороннем уровнях, выражены теплые пожелания главе государства и народу Казахстана.
Поздравительные телеграммы продолжают поступать.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2003849-putin-lukashenko-si-tszinpin-papa-rimskiy-frantsisk-chi-pozdravleniya-poluchil-tokaev/