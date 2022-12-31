Политика и экономика
KZ

Путин, Лукашенко, Папа Римский Франциск: кто поздравил Токаева по случаю Нового года

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

На имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева поступают поздравления с наступающим Новым 2023 годом от глав зарубежных государств и международных организаций, сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарта Токаева поздравили:

  • президент России Владимир Путин;
  • председатель КНР Си Цзиньпин;
  • президент Кыргызстана Садыр Жапаров;
  • президент Таджикистана Эмомали Рахмон;
  • президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов;
  • президент Азербайджана Ильхам Алиев;
  • президент Армении Ваагн Хачатурян и премьер-министр Никол Пашинян;
  • президент Беларуси Александр Лукашенко;
  • Папа Римский Франциск;
  • президент Вьетнама Нгуен Суан Фук;
  • президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер;
  • президент Италии Серджо Матарелла;
  • президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух;
  • президент Республики Корея Юн Сок Ель;
  • премьер-министр Индии Нарендра Моди;
  • премьер-министр Японии Фумио Кишида;
  • генерал-губернатор Новой Зеландии Синди Киро.

Также президент Казахстана получил телеграммы от экс-глав государств и правительств, видных государственных деятелей зарубежных стран, глав крупных иностранных компаний, финансовых институтов, дипломатических миссий и других официальных лиц.

В поздравительных посланиях отмечены актуальные аспекты и приоритеты развития сотрудничества на двустороннем и многостороннем уровнях, выражены теплые пожелания главе государства и народу Казахстана.

Поздравительные телеграммы продолжают поступать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2003849-putin-lukashenko-si-tszinpin-papa-rimskiy-frantsisk-chi-pozdravleniya-poluchil-tokaev/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.