Путин, Лукашенко, Папа Римский Франциск: кто поздравил Токаева по случаю Нового года

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

На имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева поступают поздравления с наступающим Новым 2023 годом от глав зарубежных государств и международных организаций, сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарта Токаева поздравили:

президент России Владимир Путин;

председатель КНР Си Цзиньпин;

президент Кыргызстана Садыр Жапаров;

президент Таджикистана Эмомали Рахмон;

президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов;

президент Азербайджана Ильхам Алиев;

президент Армении Ваагн Хачатурян и премьер-министр Никол Пашинян;

президент Беларуси Александр Лукашенко;

Папа Римский Франциск;

президент Вьетнама Нгуен Суан Фук;

президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер;

президент Италии Серджо Матарелла;

президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух;

президент Республики Корея Юн Сок Ель;

премьер-министр Индии Нарендра Моди;

премьер-министр Японии Фумио Кишида;

Фумио Кишида; генерал-губернатор Новой Зеландии Синди Киро.

Также президент Казахстана получил телеграммы от экс-глав государств и правительств, видных государственных деятелей зарубежных стран, глав крупных иностранных компаний, финансовых институтов, дипломатических миссий и других официальных лиц.

В поздравительных посланиях отмечены актуальные аспекты и приоритеты развития сотрудничества на двустороннем и многостороннем уровнях, выражены теплые пожелания главе государства и народу Казахстана.

Поздравительные телеграммы продолжают поступать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2003849-putin-lukashenko-si-tszinpin-papa-rimskiy-frantsisk-chi-pozdravleniya-poluchil-tokaev/