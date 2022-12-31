556 госслужащих в Атырауской области пытались скрыть свои доходы

Мужчина в костюме. Иллюстративное фото: pexels.com

В Атырауской области сразу 556 государственных служащих пытались скрыть свои доходы. 7 специалистов по итогам первого этапа всеобщего декларирования привлечены к административной ответственности, передает "Хабар 24".

Всего перед налоговиками отчитались 17,5 тыс. сотрудников различных ведомств.

При этом уже с нового года информацию о доходах и имуществе будут предоставлять и бюджетники: педагоги, медики, деятели спорта и культуры, а также сотрудники квазигосударственных и нацкомпаний.

"Главная цель процедуры - профилактика коррупции, борьба с теневой экономикой, а также проверка системности доходов. Есть возможность выявить финансовые средства и имущество за рубежом", - пояснил руководитель управления ДГД по Атырауской области Нурболат Сарманов.

Напомним, ранее стало известно, кто будет сдавать декларацию о доходах и имуществе со следующего года в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2003841-556-gossluzhaschih-v-atyrauskoy-oblasti-pytalis-skryt-svoi-dohody/