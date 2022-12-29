Токаев подписал закон по вопросам транспорта и недропользования

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, касающийся транспорта и недропользования. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта и недропользования", – говорится во сообщении.

Добавим, что, как сообщается на официальном сайте сената парламента, законопроект нацелен на автоматизацию контроля автотранспорта, совершенствование порядка расследования событий схода или столкновения поездов, а также аварийных случаев с судами.

Кроме того, документ предусматривает приведение законодательства РК в соответствие с требованиями стандартов Международной организации гражданской авиации и авиационным требованиям Европейского союза.

Вместе с тем, нормы законопроекта предполагают изменение регулирования механизма получения разрешения на осуществление деятельности на приаэродромной территории и привлечение инвестиций в сферу недропользования по сложным проектам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2003685-tokaev-podpisal-zakon-po-voprosam-transporta-i-nedropolzovaniya/