Госстатус вернули Национальной академии наук Казахстана

Ученый. Иллюстративное фото: pexels.com

Национальной академии наук был возвращен государственный статус. Она станет некоммерческим акционерным обществом, и все 100 процентов акций будут принадлежать государству, сообщается на официальном сайте правительства РК.

"Национальная академия наук Казахстана станет некоммерческим акционерным обществом со стопроцентным участием государства в уставном капитале. Соответствующее постановление принято правительством РК", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в числе основных предметов деятельности НАО "Национальная академия наук Республики Казахстан" определены:

выработка рекомендаций по определению приоритетных направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, а также приоритетных направлений стратегических, фундаментальных и прикладных научных исследований;

координация подготовки и издание ежегодного национального доклада по науке;

координация подготовки и проведение форсайтных исследований по развитию науки;

проведение конкурсов на соискание именных премий и стипендий в области науки;

проведение научных исследований в различных областях науки и техники;

издание научных журналов, участие в развитии международного научного и научно-технического сотрудничества;

участие в популяризации науки и др.

Финансирование деятельности НАН РК предусмотрено из республиканского бюджета в пределах выделенных бюджетных средств.

Отмечается, что по предложению академиков правительством была создана Государственная комиссия по трансформации НАН. Ее основной задачей стала выработка единой позиции по основным направлениям деятельности академии.

Напомним, что 1 июня на юбилейной сессии Национальной академии наук Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил повысить ее роль, придав государственный статус с финансированием из бюджета. Также он подчеркнул, что в ведение Академии должно перейти и присуждение специальных грантов, стипендий и премий.

Добавим, что Академия наук КазССР была создана 1 июня 1946 года и стала главным штабом науки республики, координатором научно-исследовательских работ в Казахстане. Об этом сообщается на официальном сайте НАН РК.

Национальная академия наук РК:

принимает участие в определении приоритетных направлений развития науки республики;

готовит для представления главе государства ежегодный Национальный доклад по науке;

пропагандирует достижения науки, выпуская академические научных журналы и другие издания;

участвует в проведении симпозиумов, выставок и конкурсов на государственные премии в области науки и техники;

оказывает содействие в развитии международного научного сотрудничества и инновационной деятельности;

участвует в проведении научной экспертизы по фундаментальным и прикладным исследованиям.

Национальная академия наук РК расположена в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2003186-gosstatus-vernuli-natsionalnoy-akademii-nauk-kazahstana/