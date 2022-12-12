Токаев поздравил 15-летнего теннисиста, одержавшего историческую для Казахстана победу

Алан Курмангалиев. Фото: olympic.kz

Касым-Жомарт Токаев поздравил мастера спорта международного класса Алана Курмангалиева, завоевавшего титул чемпиона мира по настольному теннису в смешанном разряде, сообщает Telegram-канал пресс-службы президента.

"Все любители настольного тенниса в Казахстане гордятся тобой. Желаю тебе не останавливаться на достигнутых результатах, продолжать совершенствовать спортивное мастерство, чтобы в престижных мировых турнирах получать награды самого высокого достоинства. Эта задача тебе по плечу! Трудись, борись и побеждай!" – говорится в телеграмме главы государства.

Напомним, в минувшие выходные 15-летний Алан Курмангалиев сотворил историю, став первым чемпионом мира по настольному теннису из Казахстана.

К слову, это не первое поздравление от президента, которое получает Алан. В начале сентября Токаев позвонил ему, чтобы поздравить с завоеванием бронзовой медали чемпионата Азии по настольному теннису среди юниоров и кадетов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2001098-tokaev-pozdravil-tennisista-alana-kurmangalieva/