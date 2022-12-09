Казахстан привлечет иностранных экспертов для оценки деятельности "АрселорМиттал Темиртау"

Завод "АрселорМиттал Темиртау". Иллюстративное фото: arcelormittal.kz

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов встретился с вице-президентом компании "АрселорМиттал Темиртау" Виджаем Гоялом, сообщает официальный Telegram-канал правительства РК.

Смаилов выразил серьезную обеспокоенность состоянием безопасности на предприятии "АрселорМиттал Темиртау".

В свою очередь Виджай Гоял выразил искренние соболезнования в связи с трагическими случаями, приведшими к гибели людей, и признал ответственность АМТ за обеспечение безопасности своих сотрудников. Он подтвердил решимость "АрселорМиттал Темиртау" продолжать работу по улучшению производственной безопасности и пообещал полную поддержку со стороны компании семьям погибших.

Встреча премьер-министра с вице-президентом "АрселорМиттал Темиртау". Фото: t.me/KZgovernment

Гоял также подчеркнул, что руководство АМТ готово оказывать полное содействие текущим расследованиям Генеральной прокуратуры.

"По итогам встречи между МИИР РК и АМТ подписан меморандум, согласно которому казахстанской стороной будут привлечены международные эксперты для оценки деятельности компании.

При этом на период проведения оценки АМТ обязуется сохранить объемы производства, уровень занятости и заработной платы на предприятии", - говорится в сообщении правительства.

Ранее глава МИИР Каирбек Ускенбаев заявил, что в правительстве встал вопрос о дальнейшей работе "АрселорМиттал Темиртау" в Казахстане.

Напомним, в начале ноября на шахте АМТ случился выброс газа, в результате которого погибли пять человек. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Читайте свежие спортивные новости в вашем смартфоне в Telegram-канале СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2000942-kazahstan-privlechet-inostrannyh-ekspertov-dlya-otsenki-deyatelnosti-arselormittal-temirtau/