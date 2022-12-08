Какие задачи поставили перед новым акимом Астаны, рассказали в правительстве

Алихан Смаилов на встрече с активом столицы. Фото: primeminister.kz

На сегодняшней встрече с активом столицы премьер-министр Алихан Смаилов назвал основные задачи, поставленные перед акиматом Астаны, передает официальный сайт правительства РК.

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов отметил, что Астана активно развивается. Численность жителей города выросла в 4,5 раза, увеличились и темпы строительства: с 2019 года в эксплуатацию введено более 10 млн кв. метров жилья.

"В этой связи одними из основных задач акимата являются обеспечение жителей качественной питьевой водой, электроэнергией и теплом, а также решение вопросов модернизации социальных объектов", — сказал премьер-министр.

По словам Смаилова, необходимо:

запустить комплекс новых очистных сооружений, ряд электроподстанций, ТЭЦ-3 и несколько ТЭС на газе;

активизировать работу по благоустройству жилых массивов, а также завершить строительство всех проблемных жилищных объектов.

Премьер-министр подчеркнул, что за последние годы в разы выросла нагрузка на социальную инфраструктуру Астаны, в частности больницы и школы. В связи с этим государством принимаются меры по решению этих вопросов.

Например, в рамках нового национального проекта "Комфортная школа" в столице в ближайшие годы откроются 24 школы нового формата на 44,4 тыс. ученических мест.

В качестве других важных направлений премьер-министр обозначил запуск крупных инвестиционных проектов с созданием постоянных рабочих мест и создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности.

"Малый и средний бизнес должен быть ведущим драйвером экономического роста. Если раньше Астана была городом госслужащих, то теперь это город предпринимателей. Каждый третий житель столицы работает в малом и среднем бизнесе. В этой связи нужно принимать меры по устранению барьеров для развития бизнес-среды", — отметил он.

Смаилова подчеркнул необходимость увеличения объема производства качественных продуктов питания, решения актуальных экологических вопросов и проблем с функционированием ливневой канализации.

"Работа местных исполнительных органов должна строиться на основе эффективного диалога с населением и быть направлена на дальнейшее развитие столицы и повышение благосостояния граждан", — заключил Алихан Смаилов.

Напомним, новым акимом Астаны сегодня был назначен Женис Касымбек, ранее занимавший пост акима Карагандинской области. Помимо Касымбека другим претендентом на эту должность являлся Берик Джакенов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2000747-kakie-zadachi-postavili-pered-novym-akimom-astany-rasskazali-v-pravitelstve/