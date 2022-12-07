Конуров призвал признать свершившимся фактом кризис энергетической безопасности

Фото с места аварии в Экибастузе: gov.kz

Депутат мажилиса Айкын Конуров на пленарном заседании палаты назвал мифом низкие тарифы на ТЭЦ Экибастуза для рядовых казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

Айкын Конуров в своем депутатском запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова высказался о ситуации в Экибастузе.

"Произошедшее в Экибастузе нельзя назвать аварией. Это отказ всей системы, который был делом времени. И сейчас, к сожалению, мы не видим адекватных мер, которые способны исправить ситуацию.

Во-первых, вновь не удается найти ответственных, потому что за энергетику отвечает несколько госорганов. А частные собственники всю ответственность пытаются переложить на низкие тарифы, то есть, по сути, на потребителей, которые оказались пострадавшими во всей этой бедственной ситуации", – заявил он.

Между тем, по его словам, низкие тарифы – это миф. Конуров подчеркнул, что жители города оплачивали услуги электро- и теплоснабжения соразмерно количеству и качеству потребляемых благ, а также собственных доходов.

Он также указал и на огромные потери тепла в сетях, что означает пустое расходование ресурсов на отопление улиц, а не домов.

"Полагаем недопустимым сводить все причины к тарифной политике. (...) Сама по себе смена собственников сейчас уже ничего не решит. Полагаем, что необходимо признать свершившимся фактом кризис энергетической безопасности, в частности, теплоснабжения. Он заключается не в изношенности и аварийном состоянии отдельных объектов, а в отсутствии обоснованного видения развития системы теплоснабжения по стране и ликвидации ее вопиющей технологической отсталости", – заявил депутат.

Этот вопрос, добавил мажилисмен, не может решаться "кавалерийским наскоком". Он требует крайне серьезной проработки, и ведущую роль должны играть не чиновники или бизнесмены от энергетики, а ученые и производственники. Во главу угла при этом, как отметил Конуров, должна быть поставлена именно энергетическая безопасность.

"Мы настаиваем на формировании соответствующей постоянной действующей государственной комиссии и рабочего органа в структуре правительства, ответственного за энергетическую безопасность страны", – резюмировал депутат.

Что произошло в Экибастузе?

В воскресенье, 27 ноября, стало известно об аварийном отключении на экибастузской ТЭЦ. В городе был объявлен режим ЧС.

При этом некоторые эксперты высказывались о том, что ремонтировать теплосети моногорода уже бессмысленно.

Во вторник, 29 ноября, в Экибастуз по поручению Алихана Смаилова прибыли министр по ЧС Юрий Ильин, а также вице-премьер-министр Серик Жумангарин. В среду Экибастуз посетил и сам глава казахстанского правительства.

1 декабря в Экибастуз прибыл первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, который ознакомился с ходом устранения аварии на местной ТЭЦ. Он также озвучил предварительную причину ЧП.

"По предварительной информации, что касается причин данной крупнейшей аварии, то, по предварительным итогам проводимого расследования Комитетом госэнергонадзора, причиной повреждения тепловых сетей являются ошибочные действия персонала станции, приведшие к одномоментному разовому резкому повышению давления в сети, что привело к многочисленным порывам на тепловых сетях", – заявил он.

Вчера, 5 декабря, аким Экибастуза Аян Бейсекин прокомментировал вопрос о том, когда будет снят режим ЧС в городе. По его словам, это решение будет принято, когда завершатся все работы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2000531-konurov-prizval-priznat-svershivshimsya-faktom-krizis-energeticheskoy-bezopasnosti/