Сенат назначил трех членов Высшей аудиторской палаты

Маулен Ашимбаев. Фото: senate.parlam.kz

Депутаты cената поддержали кандидатуры Рашита Ахметова, Нурлана Нуржанова и Расула Рахимова на должности членов Высшей аудиторской палаты Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Спикер сената Маулен Ашимбаев отметил, что согласно Конституции, каждая палата парламента самостоятельно назначает на должность трех членов Высшей аудиторской палаты сроком на пять лет.

Он добавил, что кандидатуры для назначения на должность членов Высшей аудиторской палаты выдвигаются председателем палаты.

"Предлагаю на должность членов аудиторской палаты кандидатуры Ахметова Рашита, Нуржанова Нурлана и Рахимова Расула", – отметил спикер сената.

Депутаты поддержали его единогласно.

Рашит Ахметов – в 1982 году окончил Алма-Атинский институт инженеров железнодорожного транспорта. С июня 2017 года по июнь 2022 года являлся членом Счетного комитета РК по контролю за исполнением республиканского бюджета.

Также с сентября 2019 годя – член Совета сенаторов при сенате парламента Республики Казахстан.

Нурлан Нуржанов – в 2000 году окончил Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

23 июня 2016 года был назначен на должность члена Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета. 24 июня 2021 года переназначен на ту же должность.

Расул Рахимов – в 2000 году окончил Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева, в 2002 году – Восточно-Казахстанский государственный университет, в 2004 году –Бранденбургский технический университет, а в 2006 году – Университет Оксфорда.

С августа 2018 года являлся заместителем заведующего Отделом стратегического планирования, затем заместитель заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента Республики Казахстан.

21 октября 2021 года был назначен членом Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

Также добавим, что 26 ноября 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, которым постановил утвердить положение о Высшей аудиторской палате Республики Казахстан.

Согласно данному положению, палата является высшим органом государственного аудита и финансового контроля, осуществляющим внешний государственный аудит и финансовый контроль, непосредственно подчиненным и подотчетным президенту Республики Казахстан.

Положение является учредительным документом Высшей аудиторской палаты.

Ранее указом главы государства Наталья Годунова была назначена председателем Высшей аудиторской палаты РК. Также Токаев подписал указ о назначении членами палаты Тлегена Каскина и Ардака Тенгебаева.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1999699-senat-naznachil-treh-chlenov-vysshey-auditorskoy-palaty/