На два казахстанских министерства подали в суд из-за ставок на утильсбор

Молоток судьи. Иллюстративное фото: Getty Images / Ilya Burdun

Члены Союза независимого бизнеса Казахстана подали в суд иск на Министерство экологии и Министерство индустрии и инфраструктурного развития. В союзе считают экономически необоснованными действующие ставки утильсбора, передает телеканал "Астана".

По словам истца, новый платеж по утильсбору установили без специального анализа, хотя два этих ведомства были обязаны провести исследование.

Единовременный платеж государству за каждое транспортное средство должны платить производители, импортеры и частные лица, желающие ввести технику в Казахстан. К примеру, для легковых авто сбор доходит до 1,7 млн тенге.

"Неужели один раз приняли, один раз установили утилизационный платеж, и все, дальше никакая экономика в расчет не берется? Просто собираем деньги. Нас беспокоит тот факт, что решение об этом было принято без каких-либо аналитических данных, без расчетов, просто вдвое снизили и все. Непонятно, почему именно в два раза, почему не на 10%? Почему не на 5%?" - возмущен замглавы Союза независимого бизнеса Казахстана Шынгыс Темир.

Речь идет о так называемом анализе регуляторного воздействия. Последний раз его частично проводили в 2019 году. После этого ставки менялись, а результаты анализа – нет.

Однако, которое из министерств должно проводить это исследование, не смогли разобраться даже сами чиновники. Вопрос оставили открытым до следующего слушания.

"Суд все-таки поручает установить вам по заявленным в иске видам, кто все-таки должен проводить, потому что суд не та площадка, где должны спорить.

Есть внутренние процедуры, есть правительство, разные площадки внесудебные. Там должны эти вопросы решаться. Этот вопрос проработайте до суда - кто все-таки должен проводить АРВ", - заявил судья Специализированного межрайонного административного суда Астаны Айбек Амангельдин.

Напомним, в сентябрьском послании президент подчеркивал, что стоимость платежей за первичную регистрацию и утилизацию иностранных авто, ввезенных до 1 сентября, не должна превышать 200-250 тысяч тенге. Позже в МВД объяснили, как будут легализовывать такие автомобили.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1999665-na-dva-kazahstanskih-ministerstva-podali-v-sud-iz-za-stavok-na-utilsbor/