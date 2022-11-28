Кандидаты в депутаты сената заплатят 900 тыс. тенге в качестве избирательного взноса

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На брифинге в ЦИК сообщили размер избирательного взноса для кандидатов в депутаты сената – на предстоящих 14 января 2023 года выборах он составит 900 тысяч тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Согласно информации ЦИК, для регистрации кандидата, кроме прочего, необходим документ, который удостоверяет внесение избирательного взноса.

"На сегодня он составляет 900 тысяч тенге, что определено Конституционным законом как 15 минимальных заработных плат (МЗП), 1 МЗП сейчас составляет 60 тысяч тенге", – пояснил зампредседателя ЦИК Константин Петров.

Отметим, что, согласно Конституционному закону о выборах, эту сумму кандидаты вносят в качестве депозита – взнос возвращается, если по итогам выборов кандидат избран депутатом сената либо набрал по итогам голосования не менее 5% голосов выборщиков, а также в случае смерти кандидата.

Во всех остальных случаях внесенный взнос возврату не подлежит и обращается в доход республиканского бюджета.

Ранее в ЦИК озвучили требования, предъявляемые к кандидату в депутаты сената.

Также в ЦИК сообщили, как пройдут выдвижение и выборы депутатов сената.

Читайте свежие спортивные новости в вашем смартфоне в Telegram-канале СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1999229-kandidaty-v-deputaty-senata-zaplatyat-900-tys-tenge-v-kachestve-izbiratelnogo-vznosa/