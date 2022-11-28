Кто будет голосовать на выборах депутатов сената в Казахстане

Очки. Иллюстративное фото: сенат парламента РК

На брифинге в Центральной избирательной комиссии сообщили, как пройдет выдвижение и выборы депутатов сената в Казахстане. Кандидат должен набрать не менее чем 10% голосов от общего числа выборщиков, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ЦИК, выдвижение кандидатов происходит:

на сессиях маслихатов (областных, городов республиканского значения и столицы, городских, районных), когда политические партии, иные общественные объединения через представителей в маслихатах предлагают кандидатуры в депутаты сената. При этом от нескольких маслихатов может быть выдвинут один кандидат,

в порядке самовыдвижения.

Кандидат должен быть поддержан не менее чем 10% голосов от общего числа выборщиков, представляющих все маслихаты области, маслихат города республиканского значения или столицы, но не более чем 25% голосов выборщиков от одного маслихата.

Далее каждый выборщик ставит подпись в поддержку какого-то одного кандидата в депутаты сената.

Кто голосует на выборах?

По информации ЦИК, выборы депутатов сената проводятся на совместном заседании выборщиков (представляющих маслихаты – прим. ред.).

Заседание считается правомочным, если на нем присутствует более 50% от числа избранных депутатов, представляющих все маслихаты соответственно области, маслихат города республиканского значения или столицы.

Голосование считается состоявшимся, если в нем приняло участие более 50% присутствующих выборщиков. Избранным считается кандидат, набравший более 50% голосов выборщиков, принявших участие в голосовании.

Отметим, что сенат образуют депутаты, представляющие по два человека от каждой области, города республиканского значения и столицы Казахстана. Пятнадцать депутатов сената назначаются президентом.

Ранее в ЦИК назвали ряд требований, предъявляемых к кандидату в депутаты сената - выдвижение кандидатов начнется уже 29 ноября.

В ЦИК также представили график мероприятий, предшествующих выборам депутатов сената.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1999219-kto-budet-golosovat-na-vyborah-deputatov-senata-v-kazahstane/