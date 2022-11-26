Как выглядел зал, где прошла инаугурация Токаева (фото)

Зал инаугурации. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Инаугурация Касым-Жомарта Токаева сегодня состоялась в столичном Дворце Независимости, где собрались сотни людей. Как выглядел зал церемонии, в репортаже корреспондента NUR.KZ.

Возле здания в день инаугурации "зажгли" огромный флаг Казахстана на монументе "Стена мира".

Дворец Независимости. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Уже с восьми утра у входа был ажиотаж - ко Дворцу Независимости постоянно подъезжали машины и автобусы с гостями церемонии.

Дворец Независимости. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Дворец Независимости. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Стоит отметить, что сегодня в Астане 24 градуса мороза. Однако это не помешало гостям останавливаться у входа и делать селфи.

«Это же исторический момент», - говорили прибывшие.

Дворец Независимости. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Дворец Независимости. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Фотографировались гости и в холле – здесь были развешены огромные голубые баннеры с надписью «Торжественная церемония инаугурации президента Республики Казахстан».

Инаугурация. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Зал инаугурации. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Зал, где проходила инаугурация, выглядел торжественно, но без пафоса – минимум цветов и орнаментов, однотонные фоны. Из яркого - лишь красная ковровая дорожка и белая трибуна.

Зал инаугурации. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Помещение полностью было заполнено стульями для гостей – каждый стул предназначался для конкретного человека, о чем указывали таблички с именами. Также на стульях разместили «кармашки» с бутылками воды.

Зал инаугурации. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Зал инаугурации. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Принося присягу, Токаев видел зал и огромную карту Казахстана, которая украшала противоположную стену.

Зал инаугурации. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Зал инаугурации. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Как прошла сама инаугурация, вы можете увидеть в видеотрансляции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1999055-kak-vyglyadel-zal-gde-proshla-inauguratsiya-tokaeva-foto/