"Не умеешь работать – надень ползунки": чиновника обвинили в грубости в СКО

Мужчина в костюме. Иллюстративное фото: pexels.com

Совет по этике рассмотрел дисциплинарное дело в отношении заместителя руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений акимата Северо-Казахстанской области Жаната Токсанбаева, которого подчиненные обвинили в грубости, передает Sputnik Казахстан.

По словам члена Совета по этике Инессы Куановой, дело рассматривалось по жалобе госслужащих на грубость начальника. Как утверждали подчиненные, чиновник позволял себе кричать, используя при этом нецензурные слова.

"Обращался к подчиненному со словами: "Не умеешь работать - иди, надень ползунки". Или отбрасывал письма на стол и в грубой форме на повышенном тоне требовал переделать письма. Все это продолжалось на протяжении нескольких месяцев с июля по октябрь 2022 года", - рассказала Инесса Куанова.

Сам Жанат Токсанбаев все отрицал, объясняя поступившую жалобу тем, что сотрудники отдела на самом деле работали неэффективно и были недовольны его обоснованными требованиями.

Однако Совет по этике рекомендовал объявить выговор госслужащему.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1998884-ne-umeesh-rabotat-naden-polzunki-chinovnika-obvinili-v-grubosti-v-sko/