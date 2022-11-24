Для малого бизнеса упростят исчисление налогов в Казахстане

Рабочий стол. Иллюстративное фото: pixabay.com

Министр нацэкономики РК Алибек Куантыров рассказал, планируется ли в новом Налоговом кодексе ввести единый платеж из фонда оплаты труда для бизнеса, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам главы МНЭ, в новом Налоговом кодексе предусмотрен ряд норм именно для малого и микробизнеса.

"Упрощение исчисления нескольких видов налогов и платежей в одном платеже именно для малого и микробизнеса, потому что эти категории бизнеса обычно не имеют возможности содержать штат бухгалтеров, налоговых бухгалтеров. Многие вещи и индивидуальные предприниматели считают сами. Это будет упрощено для них", — сказал он.

Других категорий бизнеса эта норма не коснется.

"Если мы распространим то же самое на другие категории бизнеса, в частности на средний, крупный, тогда есть риск, что местные бюджеты сильно потеряют в доходах именно по ИПН. Потому что ИПН в доходах местных бюджетов составляет более трети – порядка 1 трлн тенге из 3 трлн тенге", — объяснил Куантыров.

Напомним, сегодня министр рассказал также, когда планируется внести проект нового Налогового кодекса на рассмотрение в парламент. По словам Куантырова, разработка кодекса займет больше времени, чем предполагалось изначально.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1998773-dlya-malogo-biznesa-uprostyat-ischislenie-nalogov-v-kazahstane/