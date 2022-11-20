Токаева спросили о выведенных из Казахстана миллиардах

Деньги. Иллюстративное фото: Paul Yeung / Bloomberg / Getty Images

Касым-Жомарт Токаева после голосования на выборах президента спросили о выведенных из Казахстана средствах и попросили прокомментировать, что должно способствовать возврату этих денег в страну, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что, по разным оценкам, за годы независимости из Казахстана было выведено от 50 до 150 млрд долларов.

Токаева спросили, каковы шансы на успех по их возврату и что в этом поможет – добрая воля людей или работа государства.

"Планомерная работа государством будет продолжаться, я об этом уже говорил. Создана специальная комиссия во главе с генеральным прокурором, я лично курирую работу этой комиссии.

Полагаю, что со временем мы должны принять закон о возврате незаконно вывезенных капиталов из нашей страны. Что касается доброй воли, то она приветствуется", — ответил Токаев.

Напомним, сегодня действующий глава государства проголосовал на президентских выбрах - свой голос он отдал на участке №58 во Дворце школьников на правом берегу столицы.

После голосования журналисты задали Токаеву несколько вопросов. Представители СМИ поинтересовались, уйдет ли правительство в отставку после выборов и ожидается ли появление в Казахстане новых политических партий до того, как в стране объявят парламентские выборы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1997998-tokaeva-sprosili-o-vyvedennyh-iz-kazahstana-milliardah/