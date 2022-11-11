Выплачивать судьям Конституционного суда пожизненное содержание предлагают в Казахстане

Молоток судьи. Иллюстративное фото: Getty Images / Ilya Burdun

Конституционный Совет РК разработал проект постановления правительства, согласно которому предлагается выплачивать пожизненное содержание судьям Конституционного суда. Проект документа опубликован на портале "Открытые НПА".

Согласно проекту постановления, выплачивать ежемесячное пожизненное содержание предлагается лишь судьям Конституционного суда, чьи полномочия были прекращены в связи с истечением установленного Конституцией срока пребывания в должности.

Основанием для принятия проекта указан пункт 8 статьи 14 Конституционного закона РК от 5 ноября 2022 года "О Конституционном Суде Республики Казахстан".

Согласно информации на портале ИПС "Әділет", пункт 8 статьи 14 закона Конституционного закона РК "О Конституционном Суде Республики Казахстан" гласит, что судье КС, полномочия которого прекращены в связи с истечением установленного срока пребывания в должности, достигшему пенсионного возраста, выплачивается необлагаемое налогом ежемесячное пожизненное содержание в размере 120 МРП (на 2022 год 367 тыс. тенге - прим.ред.)

При этом судья Конституционного суда вправе по своему усмотрению получать одну из следующих выплат:

ежемесячное пожизненное содержание;

пенсионные выплаты по возрасту или пенсионные выплаты за выслугу лет.

Порядок выплаты ежемесячного пожизненного содержания определяется правительством.

При этом выплата приостанавливается в случае занятия бывшим судьей должности, оплачиваемой из бюджета или средств Нацбанка, за исключением должности, связанной с преподавательской, научной или иной творческой деятельностью.

В пояснительной записке к проекту постановления указывается, что, если документ будет принят, назначать выплаты планируется с 2031 года. Источником финансирования выступит республиканский бюджет.

"Принятие проекта постановления не повлечет отрицательных социально-экономических, правовых последствий, а также не повлияет на обеспечение национальной безопасности", - подчеркивается в документе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1996721-vyplachivat-sudyam-konstitutsionnogo-suda-pozhiznennoe-soderzhanie-predlagayut-v-kazahstane/