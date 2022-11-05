Законность выдачи лицензий на разведку недр проверят в Казахстане

Карьер. Иллюстративное фото: Choochart Choochaikupt / EyeEm / Getty Images

Премьер-министр республики Алихан Смаилов провел очередное заседание по демонополизации экономики. Что на нем обсуждалось, рассказывается на официальном сайте правительства.

На заседании в Доме правительства рассмотрели вопрос законности выдачи ряда лицензий на геологическую разведку твердых полезных ископаемых.

Отмечается, что для анализа правомерности этих решений будет создана специальная рабочая группа.

В обсуждении приняли участие руководители центральных государственных органов, Генеральной прокуратуры, Антикоррупционной службы, Агентства по финансовому мониторингу и фонда "Самрук-Казына".

Заседание по демонополизации экономики. Фото: primeminister.kz

Напомним, в четверг примерно в 3 часа ночи в Карагандинской области на шахте, принадлежащей АО "АрселорМиттал Темиртау", при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа. Погибли пятеро шахтеров. После ЧП было заведено уголовное дело и начато расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1995851-zakonnost-vydachi-litsenziy-na-razvedku-nedr-proveryat-v-kazahstane/