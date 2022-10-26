Амнистия для участников январских событий: Токаеву доложили о работе над проектом закона

Касым-Жомарт Токаев и Маулен Ашимбаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя сената парламента Маулена Ашимбаева. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о работе сената по законодательному обеспечению реформ в стране. В частности, речь шла о проектах конституционных законов, регламентирующих деятельность Уполномоченного по правам человека, Конституционного суда, прокуратуры.

Президенту также была представлена информация о том, что в настоящее время на рассмотрении сенаторов находятся законопроект об амнистии некоторых участников январских событий и проект республиканского бюджета на трехлетний период. Как отметил Маулен Ашимбаев, одним из ключевых приоритетов работы палаты является обеспечение реализации поручений главы государства, нацеленных на дальнейшее развитие регионов.

В ходе встречи президентом страны даны поручения по дальнейшему продвижению идей и итогового документа Съезда лидеров мировых и традиционных религий и разработке Концепции развития форума на 2023-2033 годы.

Напомним, ранее Касым-Жомарт Токаев объявил амнистию для участников январских событий. Однако, по его словам, она не коснется главных фигурантов, причастных к организации беспорядков, а также обвиняемых в госизмене и попытке насильственной смены власти.

На прошлой неделе депутаты мажилиса приняли проект закона об амнистии участников январских беспорядков. По предварительным оценкам, на данном этапе амнистия коснется около 1,5 тыс. лиц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1994421-o-rabote-nad-zakonoproektom-ob-amnistii-dlya-uchastnikov-yanvarskih-sobytiy-dolozhili-tokaevu/