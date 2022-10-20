Токаев посетил швейную фабрику в Талдыкоргане (фото, видео)

Касым-Жомарт Токаев на швейной фабрике. Фото: t.me/bort_01

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время рабочей поездки в Жетысускую область ознакомился с работой ТОО "Жетысуская швейная фабрика "Айсұлу" в Талдыкоргане. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды "Борт №1".

"Глава государства ознакомился с работой ТОО "Жетысуская швейная фабрика "Айсұлу", которая открылась в июне в Талдыкоргане", – говорится в сообщении.

На фабрике работают преимущественно граждане, относящиеся к социально незащищенным слоям населения. В частности, здесь трудятся 26 многодетных матерей, 36 матерей-одиночек, 11 граждан с ограниченными возможностями.

По словам руководителя предприятия, на производстве созданы безопасные условия труда, работники обеспечены бесплатным трехразовым питанием, предусмотрен транспорт для развозки персонала.

Сегодня предприятие на современном швейном оборудовании осуществляет пошив одноразовых медицинских изделий (масок, халатов, комбинезонов) и спецодежды.

Касым-Жомарт Токаев назвал фабрику хорошим примером развития малого и среднего бизнеса в области.

Президент, положительно оценив работу предприятия, пожелал коллективу дальнейших успехов.

Напомним, сегодня президент Казахстана находится с рабочей поездкой в Жетысуской области.

Здесь он провел встречу с общественностью региона, на которой поручил Минэкологии заняться озеленением берега Балхаша, предложил промзону Талдыкоргана для релокации зарубежных компаний, а также высказался о развитии в регионе сахарной отрасли.

Также Касым-Жомарт Токаев наградил орденами и медалями шестерых жителей Жетысуской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1993612-tokaev-posetil-shveynuyu-fabriku-v-taldykorgane/