Ерлан Карин: Общественные силы должны проводить ответственную политику

Ерлан Карин. Фото: NUR.KZ

Государственный советник Ерлан Карин выступил на экспертном форуме "Политическая трансформация Казахстана: тенденции и перспективы". Он высказался о развитии политической конкуренции и плюрализма в стране, передает NUR.KZ.

"Мы создаем условия для дальнейшего развития политической конкуренции и плюрализма.

Но вместе с тем, в обществе должно быть понимание, что плюрализм не означает допущение радикализма, что нельзя путать демократию с анархией, свободу со вседозволенностью", – заявил госсоветник во время выступления на форуме.

Тем не менее он подчеркнул, что в условиях роста политической активности неизбежны подобного рода проявления, но такие попытки должны пресекаться.

"Поэтому важно соблюдение всеми общественными силами двух важнейших политических принципов.

Первое. Проводить ответственную политику. Интересы государства прежде всего, незыблемость ценностей Независимости, консолидации и сплоченности общества. Безусловное соблюдение законности и правопорядка. Неприятие политического популизма. Недопустимость пропаганды ненависти, агрессии, радикализма и экстремизма в любой форме.

Второе. Следовать политике здравого смысла. Что это означает? Действовать без крайностей, просчитывать последствия каждого шага и каждого публичного заявления или высказывания. Следовать только своей внутренней национальной повестке, не поддаваться на чужие внешние инфоповоды", – отметил Ерлан Карин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1993431-obschestvennye-sily-dolzhny-provodit-otvetstvennuyu-politiku-zayavil-erlan-karin/