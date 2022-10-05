Приветствие Токаева с общественником Ниязом Сундиталиевым сняли на видео

Касым-Жомарт Токаев и Нияз Сундеталиев. Кадр из видео: t.me/bort_01

Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Карагандинской области тепло поприветствовал активиста Нияза Сундиталиева. Видеороликом поделился Telegram-канал пресс-службы Акорды.

"Глава государства тепло поприветствовал активиста Нияза Сундиталиева", - говорится в описании видео.

Напомним, в конце августа Нияз Сундиталиев, который является внештатным советником акима Карагандинской области, оказался в центре неприятной ситуации - авиакомпания FlyArystan не разрешила ему взять на борт инвалидную коляску. Лететь из Алматы в Караганду парализованному казахстанцу пришлось на неприспособленном для этого кресле.

Позже в авиакомпании принесли свои извинения за произошедшее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1991160-privetstvie-tokaeva-s-obschestvennikom-niyazom-sunditalievom-snyali-na-video/