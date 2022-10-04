Информацию о том, что Тамара Дуйсенова не знает казахский язык, опровергли в Минтруда

Тамара Дуйсенова. Фото: primeminister.kz

Ряд СМИ Казахстана распространили недостоверную информацию касательно того, что глава Министерства труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова якобы не знает государственный язык, сообщается на официальном сайте ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что казахский язык является родным для главы ведомства.

"Тамара Дуйсенова в совершенстве владеет государственным языком, регулярно выступает на нем в правительстве и парламенте РК, дает интервью и комментарии СМИ", — говорится в сообщении Минтруда.

В ведомстве призвали СМИ публиковать проверенную информацию, а граждан – не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников.

А распространение заведомо ложной информации, как напомнили в министерстве, в Казахстане карается по закону.

Напомним, ранее аналитики опубликовали результаты исследования касательно того, какими языками и в каком количестве владеют казахстанские министры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1990969-informatsiyu-o-tom-chto-tamara-duysenova-ne-znaet-kazahskiy-yazyk-oprovergli-v-mintruda/