Государственный советник провел заседание Комиссии по вопросам противодействия коррупции

Заседание Комиссии по вопросам противодействия коррупции. Фото: пресс-служба госсоветника

Под председательством государственного советника Ерлана Карина проведено заседание Комиссии при президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции.

На заседании обсуждены рекомендации группы государств по борьбе с коррупцией при Совете Европы/ГРЕКО (GRECO, Группа государств по борьбе с коррупцией — международная организация при Совете Европы, целью которой является помощь странам-участницам в борьбе с коррупцией).

Акцентировано внимание на обеспечении конструктивного взаимодействия с ГРЕКО в целях дальнейшего внедрения эффективных мер противодействия коррупции.

Государственный советник подчеркнул необходимость активизации деятельности по проработке внесенных зарубежными экспертами рекомендаций и выработке действенных механизмов их реализации.

Ерлан Карин. Фото: пресс-служба госсоветника

Также на заседании обсуждены принимаемые государственными органами меры по реализации Комплексного плана по противодействию теневой экономике на 2021-2023 годы.

Комиссией указано на необходимость надлежащей реализации Комплексного плана, организации действенного мониторинга за его исполнением и оперативной корректировки принимаемых мер для снижения доли теневой экономики.

С учетом состоявшегося обсуждения Комиссией выработаны конкретные рекомендации по рассмотренным вопросам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1990306-gosudarstvennyy-sovetnik-provel-zasedanie-komissii-po-voprosam-protivodeystviya-korruptsii/