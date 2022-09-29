Как снижают давление на бизнес в Казахстане, рассказали в Генпрокуратуре

Бизнесмен. Иллюстративное фото: pexels.com

Итоги реализации поручений главы государства по решению проблемных вопросов предпринимателей обсудили сегодня, 29 сентября, в Генеральной прокуратуре. Глава ведомства рассказал о том, как снижают градус давления на бизнес, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Берик Асылов отдельно акцентировал внимание на вопросе по снижению давления на предпринимателей со стороны правоохранительных органов.

По словам генпрокурора, для того, чтобы поставить реальный заслон от давления силовиков в начале сентября было подписано соответствующее указание всем правоохранительным и специальным органам.

"Мы каждый день получаем жалобы предпринимателей, которые попали в уголовную орбиту. Принимали меры по прекращению дел, снятию арестов и других ограничений", — заявил Асылов.

Он отметил, что с начала года прекращено свыше 400 уголовных дел, незаконно возбужденных в отношении субъектов бизнеса.

Согласно указанию генпрокурора, запрещено заводить дела:

если у бизнесмена не истекли сроки для обжалования результатов проверок или аудита;

если в основе решения формальное заключение об ущербе, составленное штатным специалистом органа уголовного преследования;

если прибыль подрядчиком получена в результате экономии и нет претензий по качеству выполненных работ.

Отмечается, что прокурорам поручено проверять возбужденные дела в течение 24 часов.

Также стали известны результаты работы.

"К примеру, если Агентство финансового мониторинга в месяц в среднем регистрировало по 150 дел, то после указания – в 4 раза меньше", — подчеркнул Асылов.

По его словам, надзорные органы продолжат работу в этом направлении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1990266-kak-snizhayut-davlenie-na-biznes-v-kazahstane-rasskazali-v-genprokurature/