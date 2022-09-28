Госорганы изучают комментарии в соцсетях после концерта Димаша

Концерт Димаша Кудайбергена в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Председатель Комитета индустрии туризма Минкультуры и спорта Дастан Рыспеков на брифинге в СЦК рассказал, какая работа проводится ведомством после концерта Димаша Кудайбергена в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Дастан Рыспеков сообщил, что концерт Димаша Кудайбергена, прошедший 23 сентября в Алматы, собрал порядка 20 тысяч человек из 65 стран.

В связи с этим он заявил, что поддержка таких видов мероприятий, в том числе мирового масштаба, является драйвером развития въездного туризма.

"Для этих целей и в целом для отрасли необходимо создавать комфортные условия пребывания туристов всех категорий. В этой связи нами проводится мониторинг социальных сетей, в том числе тональность комментариев всех посетителей нашей страны, и по мере необходимости дается обратная связь", – резюмировал спикер.

23 сентября в Алматы состоялся грандиозный концерт Димаша Кудайбергена, на который съехались его фанаты из разных уголков мира.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1989983-gosorgany-izuchayut-kommentarii-v-sotssetyah-posle-kontserta-dimasha/