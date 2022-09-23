Программу базы данных ДНК запускают в Казахстане для борьбы с преступностью

Лаборатория. Иллюстративное фото: pexels.com

Казахстан – первая страна в Центральной Азии, запустившая собственную программу базы данных ДНК. Для обмена опытом в столицу приехали эксперты из США, Европы и ОАЭ, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Казахстан входит в число 59 стран и является первой страной в ЦА, которая имеет свою собственную ДНК-базу.

В Астане прошла конференция, приуроченная к запуску официальной программы базы данных ДНК в Казахстане. На ней специалисты из США, ОАЭ, а также сотрудники Интерпола поделились своим опытом.

"Мы приехали в Казахстан, чтобы помочь развивать вашу базу данных ДНК. Мы можем поделиться с вами лучшими технологиями и знаниями со всего мира, а вы сможете адаптировать их у себя.

Казахстан – первая страна в Центральной Азии, которая имеет свою собственную базу данных ДНК. Здесь есть все: и хорошие специалисты, и оборудование для того, чтобы проводить ДНК-анализы и тесты. Сейчас вам необходима только законодательная поддержка", – заявил президент GTH-GA Тим Шеллберг.

По словам начальника Оперативно-криминалистического департамента МВД Серика Садыкова, традиционные следы порой не помогают в раскрытии преступлений. Потому в расследованиях стали применяться генетические методы.

"С 2014 года в Центральном аппарате МВД функционирует лаборатория, оснащенная всем необходимым оборудованием, современным расходным материалом. Работают там соответствующие специалисты. Она законодательно подкреплена.

Так, у нас с 1 января 2021 года вступил в силу Закон "О биометрической идентификации личности". Все преступники, совершившие тяжкие преступления, подлежат постановке на генетический учет", – отметил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1989374-programmu-bazy-dannyh-dnk-zapuskayut-v-kazahstane-dlya-borby-s-prestupnostyu/