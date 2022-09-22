Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета Безопасности. Фото: t.me/bort_01

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета безопасности, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы международной и региональной безопасности в контексте итогов визита президента в Нью-Йорк для участия в работе 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и его встреч с главами государств, руководством ООН и деловыми кругами США.

По итогам заседания президент дал ряд поручений.

19 сентября Касым-Жомарт Токаев прибыл в Нью-Йорк с рабочим визитом для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В Нью-Йорке глава государства провел встречу с представителями IT-сообщества Digital Nomads, которое объединяет 400 казахстанцев, проживающих за рубежом и работающих в ведущих технологических компаниях мира. Также президент встретился с главами глобальных финансовых институтов и руководством крупных компаний США.

20 сентября Токаев выступил на открытии Общих дебатов 77-й сессии Генассамблеи ООН.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1989147-tokaev-provel-zasedanie-soveta-bezopasnosti/