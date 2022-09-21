"Залезли на шею бюджета и свесили ноги": депутат подверг критике работу ЕНПФ

Логотип ЕНПФ. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Мажилисмен Аманжан Жамалов на пленарном заседании палаты заявил, что у ЕНПФ нет эффективной инвестиционной стратегии, передает корреспондент NUR.KZ.

Он напомнил, что в своем послании глава государства поручил разработать эффективную инвестиционную стратегию ЕНПФ.

"На сегодня в Казахстане доверительным управляющим пенсионными активами является Национальный банк. Он сам осуществляет инвестиционную политику и сам же осуществляет надзор за своей деятельностью… Есть большое общественное недовольство эффективностью работой ЕНПФ", — заявил он.

По его данным, с начала года доходность активов ЕНПФ составила всего 9,6% годовых. В то время как годовая инфляция уже на сегодня составляет 16,1%.

"Реальная доходность пенсионных накоплений отрицательная. Можно твердо сказать, что у ЕНПФ нет эффективной инвестиционной стратегии. 44% активов ЕНПФ вложено в облигации Министерства финансов и основная доходность ЕНПФ обеспечивается, опять же, за счет бюджета. По факту получается, что они "залезли на шею бюджета и свесили ноги", так как доходности по другим инструментам фактически нет. И это при том, что под управлением ЕНПФ по состоянию на 1 августа находится астрономическая сумма в 14 трлн тенге. Эта сумма равна годовому бюджету Казахстана", — подчеркнул Жамалов.

Депутат отметил, что, являясь государственной организацией, ЕНПФ остается закрытой и непрозрачной структурой.

"Небольшая кучка финансистов распоряжаются народными деньгами как собственным карманом. Фактически, миллиардные доходы и расходы этой организации выведены из-под бюджетных процедур и контроля Счетного комитета. На сегодня, административные расходы ЕНПФ достигли 13 млрд тенге. Для сравнения, ежегодные административные расходы всего Министерства труда и социальной защиты населения РК, которое ответственно за всю социальную политику в стране, не превышают 10 млрд тенге. Только на оплату труда работников ЕНПФ потрачено 7,9 млрд тенге. В раздутой структуре ЕНПФ работает 1 495 человек. Вопрос – за чей счет это "финансовое изобилие"? Ответ очень прост: за счет казахстанцев. Вернее, за счет взносов, которые они платят в ЕНПФ", — сообщил депутат.

По его данным, ЕНПФ взимает с каждого вкладчика комиссию от суммы инвестиционного дохода и от пенсионных активов. Так, в 2021 году комиссия ЕНПФ превысила 15 млрд тенге.

Кроме того, добавил Жамалов, ЕНПФ дополнительно получает доходы по операциям с ценными бумагами.

"За 2021 год общие доходы ЕНПФ составили почти 35 млрд тенге, а чистая прибыль составила 23,4 млрд тенге. Удивительно, но своими деньгами они управляют гораздо эффективнее, чем деньгами вкладчиков. При этом дивиденды акционеру, то есть правительству, не выплачиваются", — сказал мажилисмен.

В этой связи он предложил Счетному комитету проверить обоснованность и эффективность расходов ЕНПФ за последние годы и правительству, как единственному акционеру, изъять у ЕНПФ нераспределенную прибыль 211 млрд тенге в качестве дивидендов в бюджет и направить их на решение социальных вопросов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1988920-zalezli-na-sheyu-byudzheta-i-svesili-nogi-deputat-podverg-kritike-rabotu-enpf/