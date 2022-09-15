"Это все отговорки": Карин ответил на опасения не успеть подготовится к выборам президента

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Государственный советник Ерлан Карин в кулуарах VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий рассказал, почему нужно проводить внеочередные президентские выборы в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерлан Карин сообщил, что логика досрочных выборов продиктована содержанием, конституционных реформ, осуществленных в ходе июньского референдума.

"Много инициатив, как вы знаете, реализовано, много было новых норм включено. Я еще раз напомню: около 2/3 конституционных норм подверглись изменениям, и в результате всех этих новаций установился оптимальный баланс между институтами власти.

Появились даже новые институты: конституционный суд, например, который будет действовать с 1 января следующего года. И чтобы перезапустить политическую систему под новые правила, нужны конституционные реформы", – добавил он.

При этом Карин подчеркнул, что в стране были приняты новые нормы, которые определяют новый порядок формирования парламента и многих других институтов.

"Чтобы перезапустить политическую систему, нужны выборы. При этом запустить не как обычно – держа в секрете, а обнародовав весь план следующих электоральных компаний: сначала выборы президента, затем – парламента и маслихатов, по итогу которых будет сформирован уже новый состав парламента, в состав которого включат представителей других партий, а не только победивших на выборах. И весь цикл стартует с выборов президента", – отметил госсоветник.

Он также прокомментировал высказываемые в обществе заявления о том, что политики могут не успеть подготовиться как следует к выборам.

"Когда раньше объявлялись выборы, сразу, чуть ли не на следующий день, подписывался указ о проведении досрочных выборов. С момента объявления выборов на следующий день принималось постановление ЦИК. Вся избирательная компания проходила в течение двух месяцев.

Президент объявил о проведении выборов 1 сентября. Указ о проведении выборов еще не подписан. Я думаю, это достаточное время для того, чтобы подготовиться, обсудить, выработать подходы. Но, и потом, есть классическая формула: политическая сила, ответственные политики, должны быть готовы к конкурентной борьбе в любой момент.

Ничего такого в этом нет. Это все отговорки, когда те или иные заявляют о том, что времени не хватает и так далее", – резюмировал Ерлан Карин.

Напомним, что 1 сентября во время своего Послания народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил избирать президента только на 7 лет, а также выдвинул инициативу проведения досрочных выборов главы государства.

Позже пресс-секретарь президента Казахстана объяснил, зачем нужны досрочные выборы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1988015-eto-vse-otgovorki-karin-otvetil-na-opaseniya-ne-uspet-podgotovitsya-k-vyboram-prezidenta/