Токаев: Казахстан готов провести чемпионат мира по хоккею в 2027 году

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Касым-Жомарт Токаев принял президента Международной федерации хоккея Люка Тардифа. Собеседники обсудили перспективы развития и популяризации хоккея, а также проведения крупных международных турниров в нашей стране, сообщает официальный сайт Акорды.

Президент рассказал Люку Тардифу о достижениях казахстанского хоккея, принимаемых мерах по развитию отечественного спорта.

Касым-Жомарт Токаев и Люк Тардиф. Фото: akorda.kz

Глава государства отметил, что в нашей стране отмечается значительный рост популярности хоккея, увеличивается количество детско-юношеских хоккейных школ и молодежных команд. Сегодня этим видом спорта занимается уже более 14 тысяч человек.

Отдельное внимание в ходе беседы было уделено возможностям спортивной инфраструктуры. В этом контексте глава государства заявил о готовности Казахстана провести чемпионат мира в 2027 году, если заявка нашей страны будет поддержана в ходе голосования, намеченного на май 2023 года.

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Международная федерация хоккея никогда в своей истории не проводила чемпионаты высшего уровня в азиатском регионе.

Президент Международной федерации хоккея поблагодарил главу государства за возможность встречи и высоко оценил внимание, оказываемое развитию хоккея в Казахстане. Он отметил наличие у нашей страны всей необходимой инфраструктуры для проведения международных состязаний самого высокого уровня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1987933-tokaev-vstretilsya-s-prezidentom-mezhdunarodnoy-federatsii-hokkeya/